ماذا وراء تغريدات "التهديد" لسرايا القدس؟

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أطلق أبو حمزة، الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحرك الجهاد الإسلامي، أمس الثلاثاء، تغريدات حملت تهديدات واضحة للاحتلال الإسرائيلي، حول الحرب المقبلة بين المقاومة الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي.



وأكد أبو حمزة في تغريدته، بأنه في الحرب المقبلة، ستكون البلدات والمنشآت الحساسة في إسرائيل هدفاً للمقاومة من البر والبحر والجو، مؤكداً أن الحرب، ستكون تكتيكية.



لماذا جاءت تغريدات أبو حمزة في هذا التوقيت؟ وما المقصود بالحرب التكتيكية؟



أكد الدكتور هاني العقاد، المحلل السياسي لـ "دنيا الوطن"، أن الجهاد الإسلامي، خلال احتفاليته الرقمية بالانطلاقة 33، والتي جاءت تحت عنوان (القدس موعدنا)، أوصلت رسائل قوية بالأمس للاحتلال الإسرائيلي، عبر كلمة أمينها العام زياد النخالة، والناطق باسم (سرايا القدس).



وأشار العقاد إلى أن النخالة، أكد أن الجهاد مستعدة للقتال في أي لحظة، وأن الجهاد لم توقف المقاومة يوماً من الأيام، حتى وصلت لامتلاك القدرة علي قصف عاصمة الكيان، وكل مدنه ومستوطناته وقد فعلت ذلك، وستفعل ذلك إن تطلب الأمر، وهذه رسالة واضحة تدلل على أن المعركة القادمة، سوف تجعل تل أبيب وكل المدن الإسرائيلية والمستوطنات الكبري، تحت القصف.



وأوضح المحلل السياسي، أن الناطق باسم السرايا أبو حمزة، أكد ذلك أيضاً، عندما قال: إن المعركة القادمة، ستكون عبارة عن "حرب تكتيكية"، أي سوف يكون هجوم السرايا واسعاً ومكثفاً وليس بالصواريخ طويلة الأمد فقط، وإنما بالطائرات المسيرة وعبر البحر.



وقال: "المقصود بالحرب التكتيكية،أي هجوم واسع يطال كافة المدن والبلدات والمستوطنات الإسرائيلية، حتى البعيدة منها التي كانت تعتقد إسرائيل أنها بمأمن من ضربات المقاومة الفلسطينية، حيث إن هذا النوع من الحرب، كانت تستبعده إسرائيل، حتى العهد القريب، لأنه يحتاج إلي قدرة عسكرية صاروخية كبيرة، ويحتاج لوسائل جوية وبحرية هجومية كبيرة، واليوم أصبح مؤكداً أن سرايا القدس، تمتلك قدرات عسكرية، تمكنها وحدها من شل دولة الكيان بالكامل من شمالها إلى جنوبها".



وأضاف العقاد: "التوقيت مهم لدى حركات المقاومة، وخاصة الجهاد الإسلامي، حيث إن إسرائيل تعلم أنها خارج معادلة أي تهدئة أو تفاهمات، إذا ما حاولت إسرائيل استفزازها أو تعرض قادتها، سواء العسكريين أو السياسين بالداخل أو الخارج لمحاولات اغتيال، بالذات إن إسرائيل عادة ما تتهم الجهاد، بتخريب التهدئة في غزة".



وتابع العقاد بقوله: "لعل توقيت الحديث عن الحرب التكتيكية الواسعة والمعركة الكبيرة هو رسالة عميقة لكي تفهمها إسرائيل ويستوعب قادتها العسكريين والمستوى السياسي، بأن أي محاولة للمس بالجهاد الإسلامي أو أحد قادة المقاومة، لن يمر مرور الكرام هذه المرة، ولن يكون كالمرات السابقة، وستكون هذه الحرب بشكلها وعمقها، وتكتيكاتها الحربية هي أقل رد ممكن، وهذه الحرب المختلفة تماماً عن السابق".



واستطرد بقوله: "لعل هذا التوقيت المهم اليوم، يأتي في ظل متغيرات إقليمية ودولية بالغة التعقيد، بعد أن أبرمت إسرائيل خلالها اتفاقات تطبيع مع الإمارات والبحرين والباقي في الطريق، وهنا نخشى أن إسرائيل، قد تحاول اختبار هذه الاتفاقات بالعدوان علي غزة ومقاومتها، وخاصة أننا بدأنا نسمع تصريحات من الأطراف المطبعة، يقولون فيها: إن اتفاقهم لن يتأثر إذا ما شنت إسرائيل حرباً جديدة على غزة، وأعتقد أن هذا غير مستبعد، وعلينا أن نتوقع كل السيناريوهات".



بدوره، أكد محمد الشقاقي، المحلل السياسي لـ "دنيا الوطن"، أن تغريدات أبو حمزة، بأن سرايا القدس، ستستهدف الاماكن الحيوية والمنشآت الحساسة في إسرائيل، هي معركة قد تتخذ فيها المقاومة القرار، وستكون بتكتيكات مختلفة، يشهدها الميدان.



وقال الشقاقي: "هذا تكتيك مختلف، سيكون مفاجأة من المفاجآت التي تعدها سرايا القدس في المرحلة المقبلة، وفي كل مرة من المرات التي تشهد الصراع مع المحتل، حيث يكون لسرايا القدس لون وشكل مختلفين من المفاجآت، التي يفاجئ بها الجنود الإسرائيليين، الذين لن يدخلوا إلى غزة".



وأضاف: "هذه التكتيكات سيكون لها وقع خطير وقاسٍ على دولة الاحتلال، وخاصة على حكومة نتنياهو ورئيس جيشه، حيث أن هذه التكتيكات، سيكون لها أثر كبير في زلزلة الاحتلال، ويمكن أن يكون أسلوب المفاجأة مؤثراً في حجم المعركة منذ البداية".



وتوقع المحلل السياسي، أن المعركة المقبلة، قد تكون قليلة لعدة أيام، وسيكون خلالها الاحتلال، وكل البلدات الإسرائيلية سواء في البر أو الجو أو البحر، تحت ضربات سرايا القدس، ومن المتوقع أن تكون ضربات مركزة، وأهداف يمكن أن تكون حساسة، تجبر الاحتلال على التراجع عن إجحافه بحق الشعب الفلسطيني، وتعنته في شروط المقاومة.



وفي السياق، قال الشقاقي: "من المتوقع أن تكون الضربات والصواريخ، التي ستطلقها سرايا القدس في المعركة المقبلة، تجعل دولة الاحتلال، ترضخ لشروط المقاومة، ومن الممكن أن نحصل مطالب جديدة في صفقات تبادل أسرى جديدة، وكذلك الكثيرة من مطالب رفع الحصار".



وفيما يتعلق بدرجة التنسيق بين سرايا القدس، وباقي الأجنحة العسكرية، أكد الشقاقي، أن سرايا القدس، وصلت الى درجة عالية من التنسيق مع فصائل المقاومة، وخاصة كتائب القسام، والآن أصبح التنسيق على مستوى عالٍ، وأصبح بتكتيك واضح.



وقال: "العدو الصهيوني سيكون خاسراً أمام ضربات فصائل المقاومة، بفعل التنسيق القوي بينهم، حيث إن غرفة العمليات المشتركة، ستقودها إلى النصر المحقق".



من جانبه، أكد عاهد فروانة، المختص في الشأن الإسرائيلي لـ"دنيا الوطن"، أن إعلام الاحتلال، يحرص على نقل أي شيء تتحدث به الفصائل الفلسطينية، ويحاول إبرازها، لأنه دائماً ما يسلط الضوء على أي تقدم في موضوع المقاومة، ووضعه تحت المجهر، حتى يعرفون من خلاله مدى التطور الذي وصلت إليه المقاومة.



وقال فروانة: "كان هناك نشر لتغريدات سرايا القدس، وتسليط الضوء عليها، ولكن حتى الآن لا يوجد تعقيب من قبل المسؤولين في دولة الاحتلال عليها، والذين دوما ما يحاولون دراسة هذه الأمور، لكي يعرفون مدى ما تحمله من إشارات".



وأوضح أن تغريدات سرايا القدس، تحمل تهديدات واضحة بأن هناك أشياء جديدة من الممكن أن يتفاجأ بها الاحتلال، خلال أي حرب مقبلة، وبالتالي الاحتلال يحاول دوماً التريث في الرد على مثل هذه الأمور.



وقال: "في بعض الاحيان، يحاول الاحتلال الاستفادة من هذه التهديدات في القول بأنه في حالة دفاعية، ويقول للعالم: إن الفصائل الفلسطينية، تعمل على تعزيز الحالة العسكرية، وبالتالي هو يدعي بأنه يحاول الدفاع عن نفسه، وأنه يضخم قدرات المقاومة، حتى يبرر أي عدوان على قطاع غزة أو جنوب لبنان".



وأضاف: "التغريدات التي قام بها سرايا القدس، هي نوع من الردع للاحتلال في ظل حالة التوتر الدائمة بين المقاومة الفلسطينية، ودولة الاحتلال، حيث إن أبو حمزة، يحاول القول بأن لدى المقاومة في قطاع غزة القوة من أجل مجابهة أي عدوان على قطاع غزة".