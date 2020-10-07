دلال سلامة: رهان الاحتلال على إمكانية تزييف وعي الشعوب العربية خاسر





وقالت في تصريحات لها: إن شباب الأمة ونساءها ورجالها سيظلون أمناء على الحفاظ على الحق الفلسطينيّ والعربيّ ومقاومة محاولات السيطرة الإسرائيلية على الوعي، وتمرير الرواية الصهيونية المزيّفة للصراع في فلسطين.





وأكدت سلامة، أن ضمير الأمة ممثل بأجيال الشباب والنساء تحديداً، سيبقى حاضنةً للحقّ الفلسطينيّ، ولن يستسلم لاتفاقيات التطبيع مع دولة الاحتلال، بما تمثله هذه الاتفاقيات من تغليبٍ للمصالح الضيقة على وحدة الأمة، وتضامنها، وأمنها القوميّ الذي تشكل دولة الاحتلال تهديداً مباشراً له.





وأكدت على ضرورة أن تأخذ المرأة العربيةُ، دورها الطليعيّ في مواجهة كل محاولات تزييف الوعي العربي، وإعادة تشكيله لقبول دولة الاحتلال، رغم ما تمارسه من جرائم بحقّ الشعب الفلسطينيّ.





واعتبرت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن ما يجري من اتفاقات، هو محاولة جديدة للسيطرة على المنطقة العربية، وإخضاعها للهيمنة الإسرائيلية.





كما حملت نساءُ فلسطين المرأةَ العربيةَ، أمانة الحفاظ على قيمنا العربية المشتركة، وواجب الانتصار لحقوقنا التاريخية في فلسطين، فلا سلام ولا أمن ولا استقرار، دون استرداد الحقوق المشروعة فلسطينياً وعربياً.



وتأتي التظاهرة، رداً على التصريحات التي أدلى بها وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، خلال مقابلةٍ مع صحفيين خليجيين، والذي حاول من خلالها طمأنة الاحتلال، بأنهم "بدأوا طريق تعليم الشباب العربي معنى السلام، وتعليم الطفل العربي التسامحَ، وقبول الآخر".