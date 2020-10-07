تزكية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد في الكويت

الشيخ مشعل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الأسرة الحاكمة في الكويت، اليوم الأربعاء، عن هوية ولي العهد الجديد، خلفاً لأمير البلاد، نواف صباح الجابر الصباح، الذي تولى الحكم، عقب وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.



وقام الشيخ نواف بتزكية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولياً للعهد، وفق ما أكدت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).



وتعهد عضوان من أسرة الصباح الحاكمة، اليوم، في منشورات على (تويتر)، بتأييد الشيخ مشعل لمنصب ولي العهد.