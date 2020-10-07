اشتية: الشتاء القادم سيكون صعباً علينا جميعاً





من جهة أخرى، قال اشتية: إن هذا الضغط الأمريكي- الإسرائيلي الرامي لخدمة الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي، سوف يتبخر، و"أقول لبعض الإخوة العرب اتعظوا من التاريخ".



وشدد رئيس الوزراء على أن كل وحدة استيطانية، هي مشروع ضم لأرضنا نرفضها، ونطلب من العالم رفضها، كما رفض مشروع الضم.



وقال: بداية النهاية لأزمة الكهرباء، قبل حلول الشتاء القادم، حيث افتتحنا محطة صرة، بما يخدم شمال الضفة الغربية، وخلال أيام محطة قلنديا، ويليها محطة بيت أولا في الخليل، فيما يناقش مجلس الوزراء اليوم، الخطة الشاملة لإصلاح قطاع المياه، ومأسسة هذا القطاع.



وتابع اشتية: يُوقع اليوم، اتفاق استئناف العمل في منطقة يطا/ جنوب الخليل، لمشروع الصرف الصحي، المتوقف منذ فترة زمنية طويلة، وهو بقيمة 57 مليون دولار، ومشاريع أخرى موازية بقيمة إجمالية تصل إلى 70 مليون دولار.



وقال رئيس الوزراء: إنه تمت مساعدة مستشفيات مدينة القدس، بعد توقف المساعدات الأمريكية، حيث تم ترتيب دفعات لمستشفى المطّلع، وتأمين قرض لمستشفى المقاصد، بقيمة 45 مليون شيكل من أجل المساعدة في إخراج المستشفى من أزمته، وإعادة هيكلة عمله.



وأضاف: نعيش ظروفاً صعبة، من حصار مالي وضغوط علينا وتشويش على عملنا، وتشويه لرواية شعبنا، وتاريخه النضالي، ولكن نحن شعب الجبارين، القادر على اجتياز الحصار، واجتياز الأزمة، كما اجتزناها سابقاً، ولكن هذه المرة نخرج أقوى بالوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام.

وقال: إننا نواصل إجراءاتنا المشددة لتقليص مساحة انتشار فيروس (كورونا)، حيث يشهد العام عودة مكثفة للفيروس، وازدياداً في الإصابات.وأضاف في تصريحات، بمستهل جلسة مجلس الوزراء، صباح اليوم: "لذلك نقوم بتوظيف مئات الأطباء والممرضين وموظفي الخدمات الصحية والطبية، ونزيد من أسرة العناية المكثفة، وأجهزة التنفس، ومراكز العلاج والفحص والمختبرات".