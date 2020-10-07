وكالة الأدوية الأميركية تُحدد معايير مشددة بشأن اللقاح المنتظر قبل انتخابات الرئاسة

أصبح من المتعذر في الولايات المتحدة الأمريكية، إصدار أي ترخيص بشأن لقاح لفيروس (كورونا)، قبل الانتخابات الرئاسية في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر.





يأتي ذلك، بعدما حددت وكالة الأدوية الأميركية، معايير مشددة أكثر من تلك التي يرغب بها البيت الأبيض، للموافقة بشكل طارئ على أي لقاح مستقبلي ضد وباء (كوفيد- 19).



وسيكون على مصنعي اللقاحات، انتظار مدة شهرين على الأقل قبل حقن آخر جرعة في التجارب السريرية للمرحلة الثالثة قبل تقديم طلب للتسويق، كما طلبت الوكالة، "إدارة الغذاء والدواء" الأميركية (اف دي أيه)، في وثيقة نشرتها على موقعها الإلكتروني الثلاثاء.



لكن التجارب الثلاث الجارية حالياً في الولايات المتحدة، بدأت على التوالي في نهاية تموز/ يوليو (موديرنا، فايزر) ونهاية أيلول/سبتمبر (جونسون أند جونسون)، وأول اثنتان تتطلبان جرعتين بفارق ثلاثة أو أربعة أسابيع، وفق ما نقل موقع (فرانس برس).



ويجب أن تظهر اللقاحات فعالية بنسبة 50% على الأقل لمنع (كوفيد- 19) فيما تطالب وكالة الأدوية الأميركية، بان تتضمن أي تجربة خمس حالات خطيرة على الأقل من (كوفيد- 19) في مجموعة الدواء الوهمي، كون الهدف من اللقاح منع الأشكال الأخطر من المرض.



وقال ستيفن هان، مدير الوكالة الأميركية في تغريدة "تلتزم إدارة الغذاء والدواء الأميركية، بضمان أن تكون عملية التطوير والتقييم العلمي للقاحات ضد (كوفيد- 19) مفتوحة وشفافة قدر الإمكان".



وأشارت وسائل إعلام أميركية، إلى أن مدير الوكالة الأميركية، فاز في صراع قوة، كان يخوضه منذ عدة أسابيع مع البيت الأبيض لفرض هذه المعايير.

رام الله - دنيا الوطن