شؤون فلسطينية

مركز فلسطيني يُحذّر من استشهاد الأسير ماهر الأخرس

مركز فلسطيني يُحذّر من استشهاد الأسير ماهر الأخرس
الأسير ماهر الأخرس في المستشفى
رام الله - دنيا الوطن
حذر مركز فلسطين لدراسات الأسرى، من إمكانية استشهاد الأسير ماهر عبد اللطيف الأخرس، (49 عاماً) من مدينة جنين في أى لحظة، نظراً لاستمرار إضرابه منذ 73 يوماً متتالياً، ودخوله في مرحلة الخطر الشديد. 

وحمَّل المركز، سلطات الاحتلال، وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسير الأخرس، الذى يتعرض للموت البطيء في مستشفى (كابلان) منذ أسابيع، بظل استهتار الاحتلال بحياته، وعدم الاستجابة لمطلبه الوحيد، بإنهاء اعتقاله الإداري وإطلاق سراحه.


وأكد الباحث رياض الأشقر، مدير المركز، أن صحة الأسير الأخرس، تراجعت إلى حد كبير في الأيام الأخيرة، وقد ينهار جسده دفعة واحدة، ويتوقف عمل القلب في أي لحظة، نتيجة الإضراب المستمر لعشرات الأيام، وعدم تناول المدعمات، حيث بدأ بالفعل، يعاني من ضعف في دقات القلب، وآلام حادة في الصدر، وشعور بالاختناق وحالات غيبوبة.

وأوضح، أن الاحتلال لا يزال يناور في قضية الأسير الأخرس، ولا يرغب في إنهاء معاناته والاستجابة لمطالبه، وقد رفض مرتين طلباً عاجلاً بإنهاء اعتقاله الإداري والإفراج عنه، ويصر على التمسك بقرار المحكمة العليا، القاضي بتجميد الاعتقال الإداري فقط، والذي يعتبر خدعة والتفافاً على حق الأسير في الحرية، الأمر الذي رفضه الأسير الأخرس في حينه، وأصر على استمرار إضرابه حتى الإفراج عنه.

وطالب الأشقر، بتدخل المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بشكل فوري؛ لوقف الموت البطيء، الذي يتعرض له الأسير الأخرس قبل فوات الأوان، حيث إن وضعه الصحي، يتراجع بشكل سريع، وهناك خشية حقيقة على حياته، وقد فقد ما يزيد عن 20 كيلوغراماً من وزنه.

كما طالب كافة الفعاليات الشعبية والوطنية والفصائل الفلسطينية، بضرورة تصعيد فعاليات التضامن مع الأسير الأخرس، وربط مصيره بأي تهدئة مع الاحتلال، حتى يستجيب لمطلبه بالحرية.

وبين الأشقر، أن الأسير الأخرس، اعتقل بتاريخ 27/7/2020م، وأعلن عن إضرابه عن الطعام، بعد اعتقاله مباشرة، ورغم ذلك صدر بحقه قرار بتحويله للاعتقال الإداري التعسفي لمدة أربعة أشهر، وهو متزوج، ولديه ستة أبناء، وكان اعتقل سابقاً، وأمضى ما مجموعه خمس سنوات في سجون الاحتلال.

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