محافظة طوباس: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، اليوم الأربعاء، عن تطورات الحالة الوبائية في المحافظة.



وقال محافظ طوباس والأغوار الشمالية، اللواء يونس العاص، في بيان لوحدة العلاقات العامة، عبر صفحة المحافظة على (فيسبوك): إنه تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) المستجد في المحافظة.



ويذكر، أن أعداد المصابين في المحافظة، بلغ 330 حالة، وعدد المتعافين 293 حالة، فيما استقر عدد الوفيات عند ثلاث حالات.