نائب وزير خارجية بلغاريا يؤكد على موقف بلاده الثابت بدعم القضية الفلسطينية





جاء ذلك، خلال اجتماع رسمي في مقر وزارة الخارجية البلغارية، مع سفير دولة فلسطين، أحمد المذبوح، الذي أكد على أهمية حماية الحقوق، والشعب الفلسطيني، من الغطرسة والبطش الإسرائيلي.





وطالب السفير، الحكومة البلغارية، بإدانة مخططات الحكومة الإسرائيلية، لبناء 5400 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية، كما وطالب بدعم دعوة الرئيس محمود عباس؛ لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات؛ لتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بفلسطين، وضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها بعدوان عام 1967 بما فيها القدس.





ومن جهة أخرى، ناقش الطرفان عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها توقيع عدد من الاتفاقيات، وعقد جلسة مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية البلدين.

رام الله - دنيا الوطنأكد نائب وزير خارجية جمهورية بلغاريا، بيتكو دويكوف، على ثبات موقف بلاده من دعم القضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل دائم وشامل، بناءً على مبدأ حل الدولتين، والقانون، والقرارات الدولية ذات الصلة.