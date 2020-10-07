"الخارجية" تُصدر بياناً بشأن الطلبة والمواطنين الراغبين بالسفر إلى جورجيا





وأفادت الخارجية في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ذلك سيكون من خلال الاتصال على الأخ محمد شقورة على الرقم "0592030288".



وشددت على أنه سيفتح باب التسجيل في تمام الساعة العاشرة من صباح هذا اليوم الأربعاء الموافق 07/10/2020، ويغلق في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم غد الخميس الموافق 08/10/2020.



رام الله - دنيا الوطنأعلن فريق العمل المختص بوزارة الخارجية والمغتربين، عن فتح باب التسجيل للطلبة والمواطنين، الراغبين بالسفر إلى جورجيا للالتحاق بدراستهم، وأعمالهم، وأسرهم.