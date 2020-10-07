"الخارجية" تُصدر بياناً بشأن الطلبة والمواطنين الراغبين بالسفر إلى جورجيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن فريق العمل المختص بوزارة الخارجية والمغتربين، عن فتح باب التسجيل للطلبة والمواطنين، الراغبين بالسفر إلى جورجيا للالتحاق بدراستهم، وأعمالهم، وأسرهم.
أعلن فريق العمل المختص بوزارة الخارجية والمغتربين، عن فتح باب التسجيل للطلبة والمواطنين، الراغبين بالسفر إلى جورجيا للالتحاق بدراستهم، وأعمالهم، وأسرهم.
وأفادت الخارجية في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ذلك سيكون من خلال الاتصال على الأخ محمد شقورة على الرقم "0592030288".
وشددت على أنه سيفتح باب التسجيل في تمام الساعة العاشرة من صباح هذا اليوم الأربعاء الموافق 07/10/2020، ويغلق في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم غد الخميس الموافق 08/10/2020.
وشددت على أنه سيفتح باب التسجيل في تمام الساعة العاشرة من صباح هذا اليوم الأربعاء الموافق 07/10/2020، ويغلق في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم غد الخميس الموافق 08/10/2020.
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