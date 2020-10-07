(يديعوت أحرونوت): زوجة نتنياهو خالفت قواعد الإغلاق بشكل صارخ

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء: إن زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خالفت قواعد الإغلاق بشكل صارخ.





وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أنه في الوقت الذي تُرِك آلاف الحلاقين، ومصففو الشعر في منازلهم دون مصدر رزق، وبينما اضطر الجمهور للتخلي عن قصة شعر مميزة، خلال العيد، يتبين مرة أخرى، أن القواعد التي تنطبق على الجمهور، لا تنطبق على محيط رئيس الوزراء، وخاصته.





وأضافت الصحيفة، أنها علمت، بأنه عشية عيد "سوكوت" نهاية الأسبوع الماضي، وصل مصفف شعر إلى مقر إقامة رئيس الوزراء؛ لعمل قصة شعر لزوجته سارة نتنياهو.

وتابعت الصحيفة: أن هذا يتناقض بشكل صارخ مع قواعد الإغلاق، التي تحظر الإقامة في منزل شخص آخر لغرض غير مسموح به.

رام الله - دنيا الوطن