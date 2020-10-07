شؤون فلسطينية

جنين: تسجيل 37 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

جنين: تسجيل 37 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، عن تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في المحافظة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأكد الرجوب، في تصريح نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك)، أن تم تسجيل 20 حالة شفاء، ليرتفع عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 347 حالة.

وجميع الحالات في الحجر المنزلي باستثناء تسع حالات، تخضع للعلاج والمراقبة بقسم العزل في مستشفى الشهيد خليل سليمان، كما استقر عدد الوفيات في المحافظة عند عشر، منذ بدء الجائحة.

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