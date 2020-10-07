"الصحة" بغزة: تسجيل 127 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و60 حالة تعافِ

وتابعت وزارة الصحة، أن عدد الوفيات، وصل إلى 23 حالة وفاة، منذ تفشي الجائحة في القطاع.



غزة- دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأربعاء، بتسجيل 127 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، المستجد، (كوفيد- 19).وأكدت، أن الإصابات الجديدة، جاءت بعد إجراء 2327 فحصاً مخبرياً، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأضافت في بيانها اليومي، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن 60 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا) قد تعافت.وأكدت، أن إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 3700 إصابة منها، 1546 حالة نشطة، بينما تعافى 2131 حالة.