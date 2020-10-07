شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين بالضفة والقدس

الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين بالضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، عدداً من المواطنين، خلال عمليات دهم واقتحامات مناطق وبلدات في عدة محافظات بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

ففي نابلس، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيتا جنوبي نابلس، واعتقلت الشاب قسام عناد الجاغوب، بعد اقتحام منزله وتفتيشه والتخريب في محتوياته، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).

واعتقلت قوات الاحتلال المواطنين وليد توفيق حسن (30 عاماً)، وإبراهيم يوسف فايز حسن (23 عاماً)، بعد أن داهمت منزليهما في بلدة قصرة جنوبي نابلس.

وقال الناشط في المقاومة الشعبية في بلدة قصرة، عبد العظيم وادي إن قوات الاحتلال، اقتحمت منزله ومنزله شقيقه خليل وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

وداهمت عدة دوريات للاحتلال، بلدة عقربا جنوب شرق نابلس، وسط انتشار واسع في حارات البلدة، قبيل انسحابها.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الأستاذ مؤمن أحمد أبو معلا، بعد اقتحام منزل ذويه في بلدة قباطية جنوبي جنين، وحطمت محتويات المنزل، وعاثت فيه خراباً.

وفي قلقليلة، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة كفر قدوم شرقي قلقيلية، وانتشرت في حاراتها.

وفي الخليل، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة يطا، واعتقلت الشاب حسام تيسير ربعي، بعد أن اقتحمت منزله في البلدة.

كما واعتقلت قوات الاحتلال، المواطن عماد أحمد جاد الله (26 عاماً)، بعدما استدعته لمقابة مخابراتها في منطقة طرامة جنوب غرب الخليل.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة منزل بمدينة الخليل، عرف من أصحابها: عبد العليم دعنا، والأسير يونس عايش، وهاشم فايز حوشية، ومحمد خضر حوشية، ومراد خضر حوشية من بلدة يطا جنوب الخليل.

واقتحم جنود الاحتلال، حي الجامعة في مدينة الخليل، دون معرفة أسباب الانتشار الواسع.

وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات في حي بطن الهوى، داخل بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، مع قوات الاحتلال، وسط إطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب عبد الرحمن البشيتي من منزله في البلدة القديمة من مدينة القدس، واقتادته إلى مركز التحقيق في المسكوبية.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب ياسر درويش من بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة.

كما واعتقلت قوات الاحتلال الشاب علي بهيج بصة من بلدة العيزرية، إلى جانب سيدة من ضاحية السلام في بلدة عناتا بالقدس المحتلة.

ووفق تقرير دوري يصدره المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة الغربية، رصد ارتكاب قوات الاحتلال (1575) انتهاكاً بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وبلغ عدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس خلال أيلول/ سبتمبر الماضي (307) اقتحامات، ووصل عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة المقامة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس (395) حاجزاً.

ورصد التقرير (94) مداهمة لمنازل تعود لفلسطينيين، واستشهاد مواطنين اثنين وجرح (66) آخرين، بنيران قوات الاحتلال، واعتقال (344) مواطناً، واحتجاز (33) آخرين.

وتعتبر مناطق الخليل والقدس وبيت لحم، الأكثر تعرضاً للانتهاكات الإسرائيلية، بواقع (301، 289، 237) انتهاكاً على التوالي.

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