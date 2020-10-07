سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

أعلن محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في المحافظة.



وأشار كميل في تصريح له، إلى أن الإصابات بالفيروس، جاءت في بلدات، بديا، الزاوية، قراوة بني حسان، حارس، وجميعهم يعانون من أعراض (كورونا)، وتقوم طواقم الطب الوقائي، بحصر المخالطين، وإجراء اللازم.





رام الله - دنيا الوطن