الحكومة السودانية تبحث أزمة الشرق وتتحدث عن أبعاد استخبارية ودولية

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رام الله - دنيا الوطن

أمَّن اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع في السودان، أمس الثلاثاء، على أن شرق البلاد، يعاني مشكلات متجذرة، بينما شدد مجلس الوزراء، على ضرورة وجود استراتيجية متكاملة لإدارة الأزمة هناك؛ لوجود بعد استخباري ودولي، وكثير من التعقيدات.



وتشهد ولاية البحر الأحمر، احتجاجات متصاعدة، منذ الأحد، أغلق إثرها ميناء بورتسودان الجنوبي، وذلك رفضاً لتوقيع "مسار الشرق" المضمن في اتفاقية السلام الموقعة في جوبا، بحسب ما جاء على موقع (سودانيون).



كما لقي ضابط شرطة برتبة ملازم أول، الاثنين، مصرعه طعناً بمدينة "هيا" بولاية البحر الأحمر شرقي البلاد، على أيدي محتجين غاضبين.



وقال وزير الإعلام، المتحدث باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، إن اجتماع مجلس الوزراء، ناقش الأوضاع في بورتسودان والأزمة في كسلا، والاحتقان المستمر بالرغم من المعالجات التي أجرتها الحكومة، والدعوة لتنظيم مؤتمر لمناقشة قضايا شرق السودان.



كما جرى نقاش دور الأجهزة الأمنية بالشرق، وتحليلها للوضع ومقترحاتها للمعالجة.



وأشار إلى أهمية الحوار والنقاش السلمي ووجود استراتيجية متكاملة لإدارة أزمة الشرق "لوجود البعد الاستخباري والدولي الكثير من التعقيدات، مما يستلزم إدارة الحوار ونشر ثقافة السلام، مع ضرورة الالتزام ببرامج تنمية الشرق، والعمل على مواجهة الخطاب العنصري والتحريض المباشر".



وتعارض بعض جماعات الشرق توقيع الجبهة الشعبية المتحدة، ومؤتمر البجا، المعارض على مسار الشرق، باعتبار أن الفصيلين لا يمثلان القوى السياسية على الأرض.



ورأس رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، جلسة طارئة لمجلس الأمن والدفاع، بحضور رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، على خلفية الأوضاع الأمنية بالبلاد، خاصة الأوضاع في شرق السودان، وتداعياتها على الأمن الوطني والاقتصاد القومي.



وقال وزير الدفاع، اللواء (م) يس إبراهيم يس، في تصريحات صحفية: إن الاجتماع ناقش الأحداث في الشرق، وتلقى تنويراً أمنياً من الأجهزة المختصة.



وبين أن "الاجتماع أمن على أن شرق السودان، يعاني من مشكلات متجذرة، وأن حلها لا ينبغي أن يكون بهذه الطريقة التي اتبعت".



وأوضح، أن المجلس اتخذ قرارات واضحة، فيما يتعلق بحرية التظاهر والاعتصام على ألا تكون على حساب المرافق الحيوية المهمة، مثل إغلاق الطرق القومية والموانئ لتأثيرها المباشر على الاقتصاد القومي، وعلاقات السودان الخارجية.



وأوضح أن المجلس أمن على تكوين لجان، لمعالجة قضايا شرق السودان، كما قرر تكوين لجنة تحضيرية برئاسة عضو مجلس السيادة، إبراهيم جابر؛ للإعداد للمؤتمر التشاوري الدستوري الجامع لمواطني شرق السودان، بشأن اتفاقية السلام التي تم توقيعها بجوبا مؤخراً.



وبين أن الاجتماع استعرض أيضاً قضايا معاش الناس بالبلاد، وشكل عدداً من اللجان؛ لمتابعة قضية تحسين معاش الناس خلال الفترة القليلة المقبلة.