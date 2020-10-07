عربي

الحكومة السودانية تبحث أزمة الشرق وتتحدث عن أبعاد استخبارية ودولية

الحكومة السودانية تبحث أزمة الشرق وتتحدث عن أبعاد استخبارية ودولية
رام الله - دنيا الوطن
أمَّن اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع في السودان، أمس الثلاثاء، على أن شرق البلاد، يعاني مشكلات متجذرة، بينما شدد مجلس الوزراء، على ضرورة وجود استراتيجية متكاملة لإدارة الأزمة هناك؛ لوجود بعد استخباري ودولي، وكثير من التعقيدات.

وتشهد ولاية البحر الأحمر، احتجاجات متصاعدة، منذ الأحد، أغلق إثرها ميناء بورتسودان الجنوبي، وذلك رفضاً لتوقيع "مسار الشرق" المضمن في اتفاقية السلام الموقعة في جوبا، بحسب ما جاء على موقع (سودانيون).

كما لقي ضابط شرطة برتبة ملازم أول، الاثنين، مصرعه طعناً بمدينة "هيا" بولاية البحر الأحمر شرقي البلاد، على أيدي محتجين غاضبين.

وقال وزير الإعلام، المتحدث باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، إن اجتماع مجلس الوزراء، ناقش الأوضاع في بورتسودان والأزمة في كسلا، والاحتقان المستمر بالرغم من المعالجات التي أجرتها الحكومة، والدعوة لتنظيم مؤتمر لمناقشة قضايا شرق السودان.

كما جرى نقاش دور الأجهزة الأمنية بالشرق، وتحليلها للوضع ومقترحاتها للمعالجة.

وأشار إلى أهمية الحوار والنقاش السلمي ووجود استراتيجية متكاملة لإدارة أزمة الشرق "لوجود البعد الاستخباري والدولي الكثير من التعقيدات، مما يستلزم إدارة الحوار ونشر ثقافة السلام، مع ضرورة الالتزام ببرامج تنمية الشرق، والعمل على مواجهة الخطاب العنصري والتحريض المباشر".

وتعارض بعض جماعات الشرق توقيع الجبهة الشعبية المتحدة، ومؤتمر البجا، المعارض على مسار الشرق، باعتبار أن الفصيلين لا يمثلان القوى السياسية على الأرض.

ورأس رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، جلسة طارئة لمجلس الأمن والدفاع، بحضور رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، على خلفية الأوضاع الأمنية بالبلاد، خاصة الأوضاع في شرق السودان، وتداعياتها على الأمن الوطني والاقتصاد القومي.

وقال وزير الدفاع، اللواء (م) يس إبراهيم يس، في تصريحات صحفية: إن الاجتماع ناقش الأحداث في الشرق، وتلقى تنويراً أمنياً من الأجهزة المختصة.

وبين أن "الاجتماع أمن على أن شرق السودان، يعاني من مشكلات متجذرة، وأن حلها لا ينبغي أن يكون بهذه الطريقة التي اتبعت".

وأوضح، أن المجلس اتخذ قرارات واضحة، فيما يتعلق بحرية التظاهر والاعتصام على ألا تكون على حساب المرافق الحيوية المهمة، مثل إغلاق الطرق القومية والموانئ لتأثيرها المباشر على الاقتصاد القومي، وعلاقات السودان الخارجية.

وأوضح أن المجلس أمن على تكوين لجان، لمعالجة قضايا شرق السودان، كما قرر تكوين لجنة تحضيرية برئاسة عضو مجلس السيادة، إبراهيم جابر؛ للإعداد للمؤتمر التشاوري الدستوري الجامع لمواطني شرق السودان، بشأن اتفاقية السلام التي تم توقيعها بجوبا مؤخراً.

وبين أن الاجتماع استعرض أيضاً قضايا معاش الناس بالبلاد، وشكل عدداً من اللجان؛ لمتابعة قضية تحسين معاش الناس خلال الفترة القليلة المقبلة.

أخبار ذات صلة

رجل أعمال إماراتي: لن تكون هناك عودة للاجئين الفلسطينيين

رجل أعمال إماراتي: لن تكون هناك عودة للاجئين الفلسطينيين

وفدا الحوار الليبي يوقعان في المغرب اتفاقاً بشأن اختيار المناصب السيادية

وفدا الحوار الليبي يوقعان في المغرب اتفاقاً بشأن اختيار المناصب السيادية

الكويت: 676 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الكويت: 676 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الإمارات: أكثر من 100 ألف إصابة بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة

الإمارات: أكثر من 100 ألف إصابة بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة

الكويت: الغانم يتسلم مرسوماً أميرياً بفض دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة يوم الخميس

الكويت: الغانم يتسلم مرسوماً أميرياً بفض دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة يوم الخميس

في زيارة عمل.. قطر تعلن وصول أردوغان إلى الدوحة غداً

في زيارة عمل.. قطر تعلن وصول أردوغان إلى الدوحة غداً

شاهد: وزير الخارجية الإماراتي يزور نصب محارق النازي في ألمانيا

شاهد: وزير الخارجية الإماراتي يزور نصب محارق النازي في ألمانيا

الأردن: 1537 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن: 1537 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

نائب وزير خارجية بلغاريا يؤكد على موقف بلاده الثابت بدعم القضية الفلسطينية

نائب وزير خارجية بلغاريا يؤكد على موقف بلاده الثابت بدعم القضية الفلسطينية

&#34;الخارجية&#34; تُصدر بياناً بشأن الطلبة والمواطنين الراغبين بالسفر إلى جورجيا

"الخارجية" تُصدر بياناً بشأن الطلبة والمواطنين الراغبين بالسفر إلى جورجيا

الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين بالضفة والقدس

الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين بالضفة والقدس

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من نابلس

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من نابلس

تعرف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء

تعرف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء

حالة الطرق: حركة مرورية هادئة نسبياً على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية

حالة الطرق: حركة مرورية هادئة نسبياً على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية

الكشف عن تفاصيل اجتماع عقد بين فتح وخمسة فصائل فلسطينية في سوريا

الكشف عن تفاصيل اجتماع عقد بين فتح وخمسة فصائل فلسطينية في سوريا

جماهير بيت لحم تُشيع القيادي في حماس يوسف الفقيه

جماهير بيت لحم تُشيع القيادي في حماس يوسف الفقيه

منوعات

غادة عادل تغلق التعليقات على صورتها مع أبنائها.. &#34;إنتي أختهم&#34;

غادة عادل تغلق التعليقات على صورتها مع أبنائها.. "إنتي أختهم"

شاهد الفيديو الأول من عقد قران هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

شاهد الفيديو الأول من عقد قران هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

شاهد: حملة مقاطعة ضد نجوم بوليوود لاتهامهم بالتسبب بانتحار الفنان سوشانت راجبوت

شاهد: حملة مقاطعة ضد نجوم بوليوود لاتهامهم بالتسبب بانتحار الفنان سوشانت راجبوت

حسن يوسف يرد على جدل تقديم &#34;البابا شنودة&#34; في مسلسل

حسن يوسف يرد على جدل تقديم "البابا شنودة" في مسلسل

شاهد: ليلى علوي تفتقد الطبطبة

شاهد: ليلى علوي تفتقد الطبطبة

شاهد: هيفاء وهبي وجه إعلاني لمجموعة عدسات ملونة

شاهد: هيفاء وهبي وجه إعلاني لمجموعة عدسات ملونة

شاهد: &#34;لجين عمران&#34; تثير غضب السعوديين بفيديو وهي تُجري اختبار سرطان لثدييها

شاهد: "لجين عمران" تثير غضب السعوديين بفيديو وهي تُجري اختبار سرطان لثدييها

شاهد: ماجد المصري يثير موجة من الجدل ويظهر &#34;اشمئزازه&#34; من الراقصة جوهرة

شاهد: ماجد المصري يثير موجة من الجدل ويظهر "اشمئزازه" من الراقصة جوهرة

شاهد: فنانة سُعُودية ترتدي قلادة من الذهب تثير الذعر والدهشة

شاهد: فنانة سُعُودية ترتدي قلادة من الذهب تثير الذعر والدهشة

شاهد: هنا شيحة تعيش قصة عشق مع ابن شقيقة الفنانة إلهام شاهين

شاهد: هنا شيحة تعيش قصة عشق مع ابن شقيقة الفنانة إلهام شاهين

عربي

الحكومة السودانية تبحث أزمة الشرق وتتحدث عن أبعاد استخبارية ودولية

الحكومة السودانية تبحث أزمة الشرق وتتحدث عن أبعاد استخبارية ودولية

وفدا الحوار الليبي يوقعان في المغرب اتفاقاً بشأن اختيار المناصب السيادية

وفدا الحوار الليبي يوقعان في المغرب اتفاقاً بشأن اختيار المناصب السيادية

الكويت: 676 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الكويت: 676 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الإمارات: أكثر من 100 ألف إصابة بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة

الإمارات: أكثر من 100 ألف إصابة بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة