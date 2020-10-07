الخليل: قرار بإغلاق مدرستين بسبب تفشي فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بناءً على توصية لجنة متابعة المدارس في ظل مواجهة فيروس (كورونا)، وتعليمات الطب الوقائي.



وأكد البكري، في تصريح نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك)، أنه سيتم إغلاق المدارس، اعتباراً من اليوم الأربعاء 7/10/2020 ولمدة 48 ساعة، بغرض التعقيم، وهما مدرستان في نفس المجمع، إحداهما دوام صباحي، والثانية مسائي.



رام الله - دنيا الوطنقرر محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، إغلاق مدرسة الكويتية الأساسية للبنات/ إذنا 1، ومدرسة شهداء إذنا.