الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين من نابلس، شمال الضفة الغربية.



وقال الناشط في المقاومة الشعبية في بلدة قصرة، عبد العظيم وادي: إن قوات الاحتلال، اقتحمت منزله ومنزله شقيقه خليل وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية (وفا).



وأضاف، أن قوات الاحتلال، اعتقلت المواطنين وليد توفيق حسن (30 عاماً)، وإبراهيم يوسف فايز حسن (23 عاماً)، بعد أن داهمت منزليهما.



وفي السياق ذاته، أكد رئيس بلدية بيتا، فؤاد معالي، ان قوات الاحتلال، داهمت عدة منازل في البلدة وفتشتها، واعتقلت المواطن قسام الجاغوب من منزله.