بايدن: ينبغي ألا تُجرى المناظرة المقررة مع ترامب حال عدم تعافيه من (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
وجه المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، مطالبة بشأن الحالة الصحية لمنافسه الجمهوري، دونالد ترامب.
وجه المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، مطالبة بشأن الحالة الصحية لمنافسه الجمهوري، دونالد ترامب.
وطالب بايدن، بإلغاء المناظرة المقبلة مع منافسه الجمهوري، الرئيس الحالي، دونالد ترامب، إذا لم يتعافَ من إصابته بفيروس (كورونا) المستجد.
وقال في تصريحات، نقلتها العديد من وسائل الإعلام الأمريكية: "ينبغي ألا تُجرى المناظرة المقررة مع ترامب، في 15 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، حال عدم تعافيه من الإصابة بفيروس (كورونا).
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال أمس الثلاثاء: إن حالته الصحية ممتازة، وإنه يتطلع لمناظرة منافسه الديمقراطي، جو بايدن، منتصف الشهر الجاري.
وقال ترامب في تغريدة على (تويتر): "أشعر أنني بحالة ممتازة".
وأضاف في تغريدة أخرى: "أتطلع لعقد المناظرة (الرئاسة الثانية) مساء الخميس 15 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ستكون رائعة".
وقال في تصريحات، نقلتها العديد من وسائل الإعلام الأمريكية: "ينبغي ألا تُجرى المناظرة المقررة مع ترامب، في 15 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، حال عدم تعافيه من الإصابة بفيروس (كورونا).
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال أمس الثلاثاء: إن حالته الصحية ممتازة، وإنه يتطلع لمناظرة منافسه الديمقراطي، جو بايدن، منتصف الشهر الجاري.
وقال ترامب في تغريدة على (تويتر): "أشعر أنني بحالة ممتازة".
وأضاف في تغريدة أخرى: "أتطلع لعقد المناظرة (الرئاسة الثانية) مساء الخميس 15 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ستكون رائعة".
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