حالة الطرق: حركة مرورية هادئة نسبياً على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت إدارة المرور والنجدة، التابعة للشرطة بغزة، بأن هناك حركة مرورية هادئة نسبياً، على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.



ونوهت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عن استمرار إغلاق الأسواق المركزية بالمحافظات، ما عدا سوق الزاوية في مدينة غزة.



وأضافت: أن هناك استمراراً لمنع الحركة والتنقل من الساعة الثامنة مساءً حتى السابعة صباحاً بشكل يومي.



وفيما يتعلق بحوادث السير، فقد سجل لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، ستة حوادث سير، لم ينتج عنها سوى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.