إسرائيل: قرار بتمديد العمل بحالة الطوارئ الخاصة لمدة أسبوع وتراجع بوتيرة الإصابات



وقرر حزب (أزرق أبيض)، تأييد هذا القرار بسبب الصورة الوبائية في إسرائيل، إلا أن الوزير يزهار شاي، صوت ضده، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وقالت وزارة الصحة في إسرائيل: إن هناك تراجعاً ما بوتيرة الإصابات، جراء الإغلاق.



وجاء في رأي قدمته وزارة الصحة، أننا في بداية تراجع في أعداد الإصابات بالعدوى، بفضل الإغلاق الصحي المحكم المفروض، خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن نسبة هذه الإصابات لا تزال عالية جداً.



وأشارت وزارة الصحة إلى أن هناك حوالي 185 تجمعاً سكنياً مصنفا بأحمر أو برتقالي، وأن نسبة إشغال الأسرة في أقسام (كورونا)، بمختلف المستشفيات تصل إلى 99%.



وحذرت وزارة الصحة، من أنه إذا ما استمر نقل المرضى الذين توصف حالتهم بالخطيرة بوتيرته الحالية، فإن جودة العلاج الطبي المقدم في المشافي قد تتضرر، مما قد يذهب إلى حد وفاة مرضى.



ويستشف من بيانات نشرتها الوزارة مساء أمس، أن نسبة النتائج الإيجابية لفحوصات (كورونا) في انخفاض مستمر.

رام الله - دنيا الوطنقررت الحكومة الإسرائيلية، قبل منتصف الليلة الماضية، تمديد العمل بحالة الطوارئ الخاصة لمدة أسبوع، مما يسمح لها بفرض قيود على التظاهر، وإقامة الصلوات.