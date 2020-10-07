عاجل

  • لبنان: تسجيل أرقام قياسية للإصابات بفيروس (كورونا)

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: إدارة معتقلات الاحتلال توافق على إدخال أموال (كانتينا) للأسرى

هيئة الأسرى: إدارة معتقلات الاحتلال توافق على إدخال أموال (كانتينا) للأسرى
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير، أصدرته صباح اليوم الأربعاء، أن إدارة سجون الاحتلال، وافقت على إدخال الحوالة المالية الخاصة بمشتريات الأسرى الفلسطينيين الأمنيين، أو ما تعرف بـ (كانتينا) إلى حساباتهم، وذلك بعد جهود حثيثة بُذلت من قبل هيئة الأسرى، وطاقمها القانوني.

وأوضحت الهيئة، أن إدارة سجون الاحتلال، كانت قد منعت نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، إدخال أموال (كانتينا) في حسابات الأسرى، ويأتي هذا الإجراء بهدف التنغيص عليهم في كافة تفاصيل حياتهم اليومية، وتضييق الخناق عليهم، خاصة أن الأسرى يعتمدون بشكل أساسي على أموال (كانتينا) التي تحولها السلطة الفلسطينية، والتي تبلغ 400 شيكل شهرياً في تلبية احتياجاتهم من طعام وسجائر وغيرها. 

وأضافت أن الأسرى في مختلف السجون، كانوا قد أعلنوا في وقت سابق عن برنامج  نضالي، احتجاجاً على سياسة الاستفزاز بمنع دخول (كانتينا)، والذي تمثل بإرجاع وجبات الطعام لمدة يومين، لكنهم علقوا هذه الخطوة بعد ذلك.

ولفتت الهيئة، إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال، تدرك أهمية (كانتينا) بالنسبة للأسرى، لذلك فهي تستخدمها كورقة للضغط لمعاقبتهم ومساومتهم في حال توترت العلاقة بينهم، كما أنه من المفترض، وفقاً للاتفاقيات الدولية، أن تكون هي الجهة المسؤولة عن توفير احتياجات الأسرى والمعتقلين داخل السجون، لكنها لا توفر الحد الأدنى منها، بالإضافة إلى ذلك، فإن الوجبات المقدمة للأسرى سيئة النوع والكمية.

أخبار ذات صلة

الخليل: قرار بإغلاق مدرستين بسبب تفشي فيروس (كورونا)

الخليل: قرار بإغلاق مدرستين بسبب تفشي فيروس (كورونا)

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من نابلس

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من نابلس

تعرف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء

تعرف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء

حالة الطرق: حركة مرورية هادئة نسبياً على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية

حالة الطرق: حركة مرورية هادئة نسبياً على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية

الطقس: أجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق

الطقس: أجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق

الرجوب: قريباً ستكون هناك دعوة لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة

الرجوب: قريباً ستكون هناك دعوة لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة

الكشف عن تفاصيل اجتماع عقد بين فتح وخمسة فصائل فلسطينية في سوريا

الكشف عن تفاصيل اجتماع عقد بين فتح وخمسة فصائل فلسطينية في سوريا

جماهير بيت لحم تُشيع القيادي في حماس يوسف الفقيه

جماهير بيت لحم تُشيع القيادي في حماس يوسف الفقيه

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من نابلس

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من نابلس

حالة الطرق: حركة مرورية هادئة نسبياً على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية

حالة الطرق: حركة مرورية هادئة نسبياً على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية

جماهير بيت لحم تُشيع القيادي في حماس يوسف الفقيه

جماهير بيت لحم تُشيع القيادي في حماس يوسف الفقيه

الرئيس عباس يهنئ نظيره المصري بذكرى انتصارات حرب أكتوبر

الرئيس عباس يهنئ نظيره المصري بذكرى انتصارات حرب أكتوبر

مثنياً على أدائها.. الرئيس عباس يُهاتف رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

مثنياً على أدائها.. الرئيس عباس يُهاتف رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

قوات الاحتلال تعتقل مواطناً بعد الاعتداء عليه من قبل المستوطنين

قوات الاحتلال تعتقل مواطناً بعد الاعتداء عليه من قبل المستوطنين

&#34;الخارجية&#34;: 155 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

"الخارجية": 155 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

منوعات

حسن يوسف يرد على جدل تقديم &#34;البابا شنودة&#34; في مسلسل

حسن يوسف يرد على جدل تقديم "البابا شنودة" في مسلسل

شاهد: ليلى علوي تفتقد الطبطبة

شاهد: ليلى علوي تفتقد الطبطبة

شاهد: هيفاء وهبي وجه إعلاني لمجموعة عدسات ملونة

شاهد: هيفاء وهبي وجه إعلاني لمجموعة عدسات ملونة

شاهد: &#34;لجين عمران&#34; تثير غضب السعوديين بفيديو وهي تُجري اختبار سرطان لثدييها

شاهد: "لجين عمران" تثير غضب السعوديين بفيديو وهي تُجري اختبار سرطان لثدييها

شاهد: ماجد المصري يثير موجة من الجدل ويظهر &#34;اشمئزازه&#34; من الراقصة جوهرة

شاهد: ماجد المصري يثير موجة من الجدل ويظهر "اشمئزازه" من الراقصة جوهرة

شاهد: فنانة سُعُودية ترتدي قلادة من الذهب تثير الذعر والدهشة

شاهد: فنانة سُعُودية ترتدي قلادة من الذهب تثير الذعر والدهشة

شاهد: هنا شيحة تعيش قصة عشق مع ابن شقيقة الفنانة إلهام شاهين

شاهد: هنا شيحة تعيش قصة عشق مع ابن شقيقة الفنانة إلهام شاهين

ريهانا تستخدم حديثا إسلاميا في عرضها.. وتعتذر

ريهانا تستخدم حديثا إسلاميا في عرضها.. وتعتذر

شاهد: ريهام حجاج فخورة بتدخل زوجها لإنقاذ ألف أسرة

شاهد: ريهام حجاج فخورة بتدخل زوجها لإنقاذ ألف أسرة

شاهد: شمس الكويتية تعايد العراق &#34;إن شاء الله يتحرر من الكلاب&#34;

شاهد: شمس الكويتية تعايد العراق "إن شاء الله يتحرر من الكلاب"

عربي

الحكومة السودانية تبحث أزمة الشرق وتتحدث عن أبعاد استخبارية ودولية

الحكومة السودانية تبحث أزمة الشرق وتتحدث عن أبعاد استخبارية ودولية

وفدا الحوار الليبي يوقعان في المغرب اتفاقاً بشأن اختيار المناصب السيادية

وفدا الحوار الليبي يوقعان في المغرب اتفاقاً بشأن اختيار المناصب السيادية

الكويت: 676 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الكويت: 676 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الإمارات: أكثر من 100 ألف إصابة بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة

الإمارات: أكثر من 100 ألف إصابة بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة