هيئة الأسرى: إدارة معتقلات الاحتلال توافق على إدخال أموال (كانتينا) للأسرى

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير، أصدرته صباح اليوم الأربعاء، أن إدارة سجون الاحتلال، وافقت على إدخال الحوالة المالية الخاصة بمشتريات الأسرى الفلسطينيين الأمنيين، أو ما تعرف بـ (كانتينا) إلى حساباتهم، وذلك بعد جهود حثيثة بُذلت من قبل هيئة الأسرى، وطاقمها القانوني.



وأوضحت الهيئة، أن إدارة سجون الاحتلال، كانت قد منعت نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، إدخال أموال (كانتينا) في حسابات الأسرى، ويأتي هذا الإجراء بهدف التنغيص عليهم في كافة تفاصيل حياتهم اليومية، وتضييق الخناق عليهم، خاصة أن الأسرى يعتمدون بشكل أساسي على أموال (كانتينا) التي تحولها السلطة الفلسطينية، والتي تبلغ 400 شيكل شهرياً في تلبية احتياجاتهم من طعام وسجائر وغيرها.



وأضافت أن الأسرى في مختلف السجون، كانوا قد أعلنوا في وقت سابق عن برنامج نضالي، احتجاجاً على سياسة الاستفزاز بمنع دخول (كانتينا)، والذي تمثل بإرجاع وجبات الطعام لمدة يومين، لكنهم علقوا هذه الخطوة بعد ذلك.



ولفتت الهيئة، إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال، تدرك أهمية (كانتينا) بالنسبة للأسرى، لذلك فهي تستخدمها كورقة للضغط لمعاقبتهم ومساومتهم في حال توترت العلاقة بينهم، كما أنه من المفترض، وفقاً للاتفاقيات الدولية، أن تكون هي الجهة المسؤولة عن توفير احتياجات الأسرى والمعتقلين داخل السجون، لكنها لا توفر الحد الأدنى منها، بالإضافة إلى ذلك، فإن الوجبات المقدمة للأسرى سيئة النوع والكمية.