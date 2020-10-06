شؤون فلسطينية

الرجوب: قريباً ستكون هناك دعوة لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة

الرجوب: قريباً ستكون هناك دعوة لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة
اجتماع الأمناء العامين
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، جبريل الرجوب، اليوم الثلاثاء: إنه تم اتخاذ قرار بالتحلل من كل الاتفاقيات مع الاحتلال.

وأشار في لقاء مع قناة (الميادين)، إلى أن حركته، تسعى لبناء شراكة وطنية فلسطينية مع الفصائل، وحماس، وتشكيل جبهة سياسية واحدة.

وشدد الرجوب على أنه "قريباً سيكون دعوة لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة".

يشار إلى أن اجتماعاً للأمناء العامين للفصائل، بمشاركة حماس والجهاد الإسلامي، عقد عبر (فيديو كونفرنس)، قبل عدة أسابيع في رام الله وبيروت.

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