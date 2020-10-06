الرجوب: قريباً ستكون هناك دعوة لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة





وأشار في لقاء مع قناة (الميادين)، إلى أن حركته، تسعى لبناء شراكة وطنية فلسطينية مع الفصائل، وحماس، وتشكيل جبهة سياسية واحدة.





وشدد الرجوب على أنه "قريباً سيكون دعوة لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة".





يشار إلى أن اجتماعاً للأمناء العامين للفصائل، بمشاركة حماس والجهاد الإسلامي، عقد عبر (فيديو كونفرنس)، قبل عدة أسابيع في رام الله وبيروت.

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، جبريل الرجوب، اليوم الثلاثاء: إنه تم اتخاذ قرار بالتحلل من كل الاتفاقيات مع الاحتلال.