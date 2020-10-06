الكشف عن تفاصيل اجتماع عقد بين فتح وخمسة فصائل فلسطينية في سوريا





وهدف الاجتماع لمناقشة آليات تنفيذ مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل، الذي عقد في الثالث من الشهر المنصرم في رام الله وبيروت.



وضم وفد حركة فتح، كلاً من اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح وعضوي اللجنة المركزية للحركة د. سمير الرفاعي، وروحي فتوح، وبالإضافة للسفير أنور عبد الهادي.



وحضر عن الفصائل الفلسطينية كل: من نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فهد سليمان، ونائب الأمين العام للجبهة الشعبية أبو أحمد فؤاد، وأيضاً نائب الأمين العام للجبهة الشعبية/ القيادة العامة، د. طلال ناجي، وبالإضافة إلى قيس سعيد عضو المكتب السياسي لمنظمة الصاعقة، وأبو مجاهد عضو

المكتب السياسي، للجهاد الإسلامي.





وفي بداية اللقاء، الذي عقد بالمجلس الوطني الفلسطيني، أكد الرجوب، على أهمية أن يكون هناك حوار وطني فلسطيني شامل بهدف تحقيق الوحدة، وإجراء الانتخابات لتجديد شرعية مكونات

النظام السياسي الفلسطيني، التشريعي، ومؤسسة الرئاسة، ومنظمة التحرير بكل تجلياتها.



وأضاف: أن لدى حركة فتح قراراً استراتيجياً، لتحقيق الوحدة وإنجاز الشراكة مع كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي للوقوف في وجه المخاطر، التي تحاك ضد قضيتنا، والهادفة لتصفيتها، واختزالها بالجانب الإنساني فقط.



وأشار الرجوب في نهاية الاجتماع إلى أن الحوار مع الفصائل كان مسؤولاً، ويعكس شعورهم بالمخاطر التي تحاك ضد قضيتنا واستعداهم لإنجاز رؤية استراتيجية، ضمن خارطة طريق تقود إلى بناء شراكة على أسس واضحة دون رعاية من أحد.



وأضاف: نحن في حركة فتح سمعنا قرارات مسؤولة ستكون موضع تقدير لدى الحركة، وسيكون خلال الأيام القادمة محطة للبدء بالإعداد لإجراء الانتخابات في المجلس التشريعي، وهو الذي يعد الخطوة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.





بدوره ثمن أبو احمد فؤاد، الجهود المبذولة من قبل حركة فتح في سبيل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، لافتاً إلى اللقاءات الثنائية واللقاء مع الفصائل الخمس المتواجدة في سوريا كانت إيجابية.



وأضاف: أن الجميع يدرك مستوى الخطر الذي يهدد القضية الفلسطينية، وهو ما يتطلب مزيدا من الجهد وتحشيد القوى والامكانيات لمواجهة كافة المؤامرات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.



وتابع: قدم الوفد معطيات جديدة لابد من التشاور في صددها مع الفصائل كافة ومرجعياتها السياسية والتنظيمية وهو ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع.





وأكد فؤاد على أهمية الحوار الذي سيعقد في القاهرة، لكي نخرج منه بورقة عمل نتفق عليها جميعاً وننفذ ما تنص عليه.





من جانبه أكد معتصم حمادة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بأن الحوارات التي جرت مع حركة فتح كانت إيجابية.





وأضاف بأن الحركة، وضعت المجتمعين في صورة خطة الطريق التي تم التوافق عليها في إسطنبول بين حركتي فتح وحماس.





وأكد أن الفصائل الخمسة، أرادت من هذا الاجتماع ان ترسل رسالة إلى شعبنا، وإلى العالم العربي والمجتمع الدولي بأن القوى الفلسطينية متمسكة بمنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني.





وتابع: أن الفصائل الخمسة مصرة على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، بحيث تكون منظمة التحرير هي الإطار الجامع لكافة مكونات الحالة السياسية الفلسطينية وألا يكون هناك أي مكون سياسي فلسطيني خارج إطار المنظمة.



من جهته، قال أنور عبد الهادي، مدير عام الدائرة السياسية في منظمة التحرير: كما هو معروف بان اجتماع الأمناء العامين الذي عقد مؤخرا في رام الله وبيروت فتح نافذة مهمة جدا من اجل إعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، خلال التشاور مع جميع الفصائل تم وضع اجندة من أجل البدء في تعزيز العمل الوطني الفلسطيني يبدأ في الانتخابات ثم الحوار الوطني الشامل وعقد مجلس وطني وإعادة تفعيل منظمة التحرير، مشيرا إلى ان المرحلة العامة أصبحت واضحة.





وأشار عبد الهادي إلى القرار الصلب للرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، والذي اعلن منذ التاسع عشرة من شهر أيار/ مايو المنصرم والقاضي بالتحلل من كافة الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة مع الاحتلال ومواجهته للمخططات الامريكية الصهيونية والتطبيع لقي كل الاحترام والتقدير من كل أبناء شعبنا والفصائل

الفلسطينية.





وأكد بأن الأحرص على الوحدة الوطنية، الرئيس محمود عباس الذي بمواقفه الوطنية المشرفة، فتح النافذة للجميع للمشاركة الواسعة؛ لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطناجتمع وفد حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم الثلاثاء، مع الفصائل الخمسة، المتواجدة في سوريا بالعاصمة دمشق.