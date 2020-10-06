جماهير بيت لحم تُشيع القيادي في حماس يوسف الفقيه

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رام الله - دنيا الوطن

شيعت جماهير غفيرة في بيت لحم، الليلة، جثمان القيادي في حركة (حماس) والأسير المحرر يوسف الفقيه (الشيخ) الذي توفي اليوم، إثر معاناته من مرض الفشل الكلوي.



ووسط أجواء من الحزن، أدى المواطنون صلاة الجنازة على جثمان الفقيد في مسقط رأسه ببلدة مراح رباح، بعد صلاة العشاء ثم ساروا في موكب مهيب، رفعت فيه رايات حركة حماس، وردد المشاركون فيه التكبيرات.



ووري جثمان الشيخ يوسف الفقيه، في مقبرة بلدة مراح رباح، حيث أكد القيادي في حركة حماس، خالد طافش في كلمة له، أن الفقيه طالما كان نصيراً ومأوى للمطاردين والمقاومين، وأنه عاش حياة نضالية، لم يبخل فيها بالعطاء فداءً لدينه ولأرضه.



وعد طافش الكثير من مناقب الراحل، ومسيرته الوطنية والدعوية والجهادية، التي انتهت بوفاته بالمرض.



وأعلن مساء اليوم الثلاثاء عن وفاة الأسير المحرر الفقيه (54 عاماً)، حيث كان يعاني من عدة أمراض مزمنة كضغط الدم وتضخم في الكليتين، وهو أيضاً مريض بالسكري، ويعاني ضيقاً في التنفس، وضعفاً في النظر، حيث أجريت له العديد من العمليات الجراحية؛ ويزرع جهازاً خاصاً بالقلب.



يذكر، أن القيادي الراحل أسير محرر، قضى في سجون الاحتلال أكثر من سبع سنوات.