شاهد: البدء بإنشاء خزانات الوقود الحكومي على الحدود بين قطاع غزة ومصر



ويذكر، أن شارع الحرية، يعد من أكثر الشوارع الحيوية التي تربط شارعي صلاح والرشيد، بطول 3.5 كيلومتر، ويحوى العديد من المرافق التعليمية والمؤسسات الرسمية.

من جهة أخرى، وبتمويل من الهيئة العربية الدولية لإعمار فلسطين، وبمشاركة الإدارة العامة للمشاريع، بوزارة الحكم المحلي، وكل من بلديات غزة، والزهراء، والمغراقة، ووزارة الأشغال العامة، تم البدء بأعمال الرفع المساحي ومراجعة التصميم، تمهيدًا لطرح مشروع تطوير شارع الحرية.