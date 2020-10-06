الولايات المتحدة: ارتفاع عدد وفيات فيروس (كورونا) لـ 209560 حالة





وأشارت إلى أن عدد حالات الوفيات، زاد 361 إلى 209560 حالة.







رام الله - دنيا الوطنبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في الولايات المتحدة، سبعة ملايين، و436278 منذ ظهور المرض فيها.ويشير هذا الرقم إلى زيادة 39548 حالة على إحصائها السابق، وفق ما ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.