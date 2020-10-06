دولي

الولايات المتحدة: ارتفاع عدد وفيات فيروس (كورونا) لـ 209560 حالة

الولايات المتحدة: ارتفاع عدد وفيات فيروس (كورونا) لـ 209560 حالة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في الولايات المتحدة، سبعة ملايين، و436278 منذ ظهور المرض فيها.

ويشير هذا الرقم إلى زيادة 39548 حالة على إحصائها السابق، وفق ما ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأشارت إلى أن عدد حالات الوفيات، زاد 361 إلى 209560 حالة. 


أخبار ذات صلة

بريطانيا: 14542 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

بريطانيا: 14542 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

ترامب: أنا بخير وأتطلع لمناظرة بايدن يوم 15 أكتوبر في ميامي

ترامب: أنا بخير وأتطلع لمناظرة بايدن يوم 15 أكتوبر في ميامي

&#34;الصحة العالمية&#34;: لقاح (كوفيد- 19) قد يكون جاهزاً نهاية العام

"الصحة العالمية": لقاح (كوفيد- 19) قد يكون جاهزاً نهاية العام

إسرائيل: ظهور عدة مؤشرات إيجابية بشأن فيروس (كورونا)

إسرائيل: ظهور عدة مؤشرات إيجابية بشأن فيروس (كورونا)

أردوغان يُعلق على تصريحات ماكرون بأن &#34;الإسلام ديانة تعيش في أزمة&#34;

أردوغان يُعلق على تصريحات ماكرون بأن "الإسلام ديانة تعيش في أزمة"

إيران: على أرمينيا الانسحاب من المناطق الأذرية المحتلة والتدخل الفرنسي غير مقبول

إيران: على أرمينيا الانسحاب من المناطق الأذرية المحتلة والتدخل الفرنسي غير مقبول

&#34;إثيوبيا&#34; تحظر الطيران فوق سد النهضة

"إثيوبيا" تحظر الطيران فوق سد النهضة

أردوغان لأمين عام الناتو: على أرمينيا الانسحاب من الأراضي الأذربيجانية بموجب القرارات الدولية

أردوغان لأمين عام الناتو: على أرمينيا الانسحاب من الأراضي الأذربيجانية بموجب القرارات الدولية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

مثنياً على أدائها.. الرئيس عباس يُهاتف رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

مثنياً على أدائها.. الرئيس عباس يُهاتف رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

قوات الاحتلال تعتقل مواطناً بعد الاعتداء عليه من قبل المستوطنين

قوات الاحتلال تعتقل مواطناً بعد الاعتداء عليه من قبل المستوطنين

&#34;الخارجية&#34;: 155 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

"الخارجية": 155 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

الطب الوقائي يتلف مواداً غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بخانيونس

الطب الوقائي يتلف مواداً غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بخانيونس

محافظ سلفيت يدين الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق أهالي ومزارعي المحافظة

محافظ سلفيت يدين الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق أهالي ومزارعي المحافظة

بعد 17 عاماً من الاعتقال.. سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير محمد البابلي

بعد 17 عاماً من الاعتقال.. سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير محمد البابلي

حماس تنعى قيادياً من بيت لحم

حماس تنعى قيادياً من بيت لحم

نابلس: مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية &#34;زراعية&#34; بأراضي بيت دجن

نابلس: مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية "زراعية" بأراضي بيت دجن

منوعات

شاهد: ريهام حجاج فخورة بتدخل زوجها لإنقاذ ألف أسرة

شاهد: ريهام حجاج فخورة بتدخل زوجها لإنقاذ ألف أسرة

شاهد: شمس الكويتية تعايد العراق &#34;إن شاء الله يتحرر من الكلاب&#34;

شاهد: شمس الكويتية تعايد العراق "إن شاء الله يتحرر من الكلاب"

شاهد: مي العيدان تسخر من أصالة &#34;قبل وبعد&#34;: &#34;فرق السما عن الأرض&#34;

شاهد: مي العيدان تسخر من أصالة "قبل وبعد": "فرق السما عن الأرض"

شاهد: عمرو اديب يبث تسجيلات صوتية لـ&#34;عبدالله الشريف&#34; ويصفه بـ&#34;عنتيل قطر&#34;

شاهد: عمرو اديب يبث تسجيلات صوتية لـ"عبدالله الشريف" ويصفه بـ"عنتيل قطر"

شاهد: زوجة أحمد فلوكس برسالة له: &#34;عدت إلى موطني .. موطني قلبك&#34;

شاهد: زوجة أحمد فلوكس برسالة له: "عدت إلى موطني .. موطني قلبك"

شاهد: نيللي كريم تصدم متابعيها بحديثها عن الحيوانات المنوية للرجال

شاهد: نيللي كريم تصدم متابعيها بحديثها عن الحيوانات المنوية للرجال

ياسمين صبري بعدسات لاصقة ملونة.. ومتابعون: &#34;بقيتي شبه مايا دياب&#34;

ياسمين صبري بعدسات لاصقة ملونة.. ومتابعون: "بقيتي شبه مايا دياب"

صور: هيفاء وهبي تلفت أنظار متابعيها ببدلة بيضاء.. ومتابعوها: &#34;ملكة&#34;

صور: هيفاء وهبي تلفت أنظار متابعيها ببدلة بيضاء.. ومتابعوها: "ملكة"

لقطات أسرية لزوجة علي ربيع.. كاش مايوه ورقصة مع شقيقها

لقطات أسرية لزوجة علي ربيع.. كاش مايوه ورقصة مع شقيقها

معلومات عن (حلا نورة) التي أجبرها أهلها على الاعتزال: أعلنت وفاة والدتها وهي حية

معلومات عن (حلا نورة) التي أجبرها أهلها على الاعتزال: أعلنت وفاة والدتها وهي حية

عربي

الكويت: 676 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الكويت: 676 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الإمارات: أكثر من 100 ألف إصابة بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة

الإمارات: أكثر من 100 ألف إصابة بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة

الكويت: الغانم يتسلم مرسوماً أميرياً بفض دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة يوم الخميس

الكويت: الغانم يتسلم مرسوماً أميرياً بفض دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة يوم الخميس

في زيارة عمل.. قطر تعلن وصول أردوغان إلى الدوحة غداً

في زيارة عمل.. قطر تعلن وصول أردوغان إلى الدوحة غداً