إعلام إسرائيلي: حماس غير راضية عن سير التفاهمات الأخيرة والقطاع يتجه للتوتر

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن حركة (حماس) غير راضية عن سير التفاهمات الأخيرة، مشيرة إلى أن قطاع غزة يتجه للتوتر.



وقال الصحفي، أمير بوخبوط، الذي يعمل في موقع (والا) الإسرائيلي: إن قطاع غزة، يتجه للتوتر، حماس غير راضية عن سير التفاهمات الأخيرة في ظل سياسة إسرائيل.



وأضاف: أن مبدأ وزير الجيش، بيني غانتس، أن أي تحسين للوضع في غزة، يجب أن يُقابل بتنازلات بخصوص الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، متابعاً: "لذلك؛ أقدّر أن يتجدد إطلاق البالونات قريباً"، وفق رأيه.



وكان صاروخ، أطلق من قطاع غزة، أمس الاثنين، وسقط في منطقة قرب كرم أبو سالم، قبل أن يرد الجيش الإسرائيلي، بقصف مناطق في القطاع.