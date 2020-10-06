شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يهنئ نظيره المصري بذكرى انتصارات حرب أكتوبر

الرئيس عباس يهنئ نظيره المصري بذكرى انتصارات حرب أكتوبر
رام الله - دنيا الوطن
هنأ الرئيس محمود عباس، نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ 47 لانتصارات "حرب أكتوبر المجيدة".

وقال في برقية التهنئة: "باسم دولة فلسطين وشعبها، وبالأصالة عن نفسي، نتقدم لفخامتكم ومن خلالكم لحكومة ولشعب مصر الشقيق، بأسمى عبارات التهاني الأخوية، لمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، سائلين الله عز وجل أن يوفقكم بتحقيق ما تصبون وشعبكم الشقيق إليه من أهداف وتطلعات"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف الرئيس: "نثمن جهودكم الكبيرة، ودوركم الفاعل في الدفاع عن قضايا أمتنا العادلة، ومناصرتكم ودعمكم المتواصل لشعبنا ولقضيته ولنضاله المشروع من أجل نيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال والسيادة، على أرضنا الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف، واثقين من استمرار دعمكم الأخوي؛ من أجل الوصول إلى هذا الهدف النبيل".

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