مثنياً على أدائها.. الرئيس عباس يُهاتف رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

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رام الله - دنيا الوطن

هاتف الرئيس محمود عباس، اليوم الثلاثاء، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، علي زيدان أبو زهري، مثنياً على ما قدمته اللجنة الوطنية، والعاملون بها من حسن الآداء، وسرعة الاستجابة في العمل لدى المؤسسات الدولية، المتخصصة في المجالات التربوية والثقافية والعلمية، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية ذات الصلة.



وجاء الاتصال، في ضوء إطلاعه على التقارير الصادرة عن اللجنة الوطنية، فيما يتعلق بمساهماتها في ظل أزمة تفشي جائحة (كورونا)، وتقرير أعمال اللجنة للعام 2019، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



من جانبه، شكر أبو زهري، الرئيس عباس على هذا الاتصال، وعلى دعمه المتواصل للجنة، مشيراً إلى أن ذلك يعكس اهتمام القيادة السياسية، بأهمية حضور فلسطين في المنظمات الدولية المتخصصة، وأن ذلك سيشكل حافزاً للجنة الوطنية وكوادرها كافة، نحو مزيد من العطاء والعمل والتميز في خدمة فلسطين وشعبها وقضيتها العادلة، وأيضاً في دعم وتعزيز الأوضاع التربوية والثقافية والعلمية في فلسطين.