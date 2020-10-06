قوات الاحتلال تعتقل مواطناً بعد الاعتداء عليه من قبل المستوطنين

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، راعياً للأغنام، بعد الاعتداء عليه من قبل المستوطنين، بالقرب من بلدة يطا جنوب مدينة الخليل.



وأفاد شهود عيان، بأن مجموعة من المستوطنين، قامت بالاعتداء على المواطن فارس عليان عوض، شرق يطا، خلال قيامه برعي أغنامه في المنطقة.



وذكروا، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت منزل الراعي بعد عودته إلى منزله، إثر الاعتداء عليه، وقامت باعتقاله.



