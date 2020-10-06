شؤون فلسطينية

"الخارجية": 155 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

"الخارجية": 155 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، تسجيل 155 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في صفوف الجاليتين الفلسطينيتين في قطر، والولايات المتحدة الأميركية.

وبذلك، يرتفع عدد الإصابات بالفيروس حول العالم إلى 6405 إصابات، وفق تقرير للوزارة، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.

وقالت: إنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بين جالياتنا لليوم الثاني على التوالي، ليبقى عدد الوفيات 266 وفاة.

وأكدت الوزارة، تسجيل 28 إصابة جديدة بالفيروس بين جاليتنا في الولايات المتحدة الأميركية، في كل من: دالاس، والينوي، وفرجينيا، ليرتفع عدد الإصابات في صفوف الجالية إلى 3825 إصابة، مشيرة إلى أنه لم تسجل أية حالة وفاة لليوم السادس على التوالي، ليبقى عدد الوفيات 78 حالة.

وأفادت الوزارة بتسجيل 127 إصابة جديدة في صفوف جاليتنا في قطر، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1256، منها 84 حالة نشطة في الحجر الصحي خارج المستشفى، وسبع حالات نشطة ليست حرجة، وهي قيد العلاج في المستشفى، إضافة إلى حالتين حرجتين في العناية المكثفة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 143 حالة تعاف جديدة بين الجالية، ليرتفع عدد المتعافين إلى 1155 حالة، فيما يبلغ عدد الوفيات السابقة، ثماني حالات.

أخبار ذات صلة

شاهد: البدء بإنشاء خزانات الوقود الحكومي على الحدود بين قطاع غزة ومصر

شاهد: البدء بإنشاء خزانات الوقود الحكومي على الحدود بين قطاع غزة ومصر

إعلام إسرائيلي: حماس غير راضية عن سير التفاهمات الأخيرة والقطاع يتجه للتوتر

إعلام إسرائيلي: حماس غير راضية عن سير التفاهمات الأخيرة والقطاع يتجه للتوتر

الرئيس عباس يهنئ نظيره المصري بذكرى انتصارات حرب أكتوبر

الرئيس عباس يهنئ نظيره المصري بذكرى انتصارات حرب أكتوبر

مثنياً على أدائها.. الرئيس عباس يُهاتف رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

مثنياً على أدائها.. الرئيس عباس يُهاتف رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

قوات الاحتلال تعتقل مواطناً بعد الاعتداء عليه من قبل المستوطنين

قوات الاحتلال تعتقل مواطناً بعد الاعتداء عليه من قبل المستوطنين

الطب الوقائي يتلف مواداً غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بخانيونس

الطب الوقائي يتلف مواداً غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بخانيونس

سرايا القدس: المعركة المقبلة ستكون بتكتيكات مختلفة تمامًا سيشهدها الميدان واقعًا

سرايا القدس: المعركة المقبلة ستكون بتكتيكات مختلفة تمامًا سيشهدها الميدان واقعًا

محافظ سلفيت يدين الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق أهالي ومزارعي المحافظة

محافظ سلفيت يدين الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق أهالي ومزارعي المحافظة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

مثنياً على أدائها.. الرئيس عباس يُهاتف رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

مثنياً على أدائها.. الرئيس عباس يُهاتف رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

قوات الاحتلال تعتقل مواطناً بعد الاعتداء عليه من قبل المستوطنين

قوات الاحتلال تعتقل مواطناً بعد الاعتداء عليه من قبل المستوطنين

&#34;الخارجية&#34;: 155 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

"الخارجية": 155 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

الطب الوقائي يتلف مواداً غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بخانيونس

الطب الوقائي يتلف مواداً غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بخانيونس

محافظ سلفيت يدين الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق أهالي ومزارعي المحافظة

محافظ سلفيت يدين الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق أهالي ومزارعي المحافظة

بعد 17 عاماً من الاعتقال.. سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير محمد البابلي

بعد 17 عاماً من الاعتقال.. سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير محمد البابلي

حماس تنعى قيادياً من بيت لحم

حماس تنعى قيادياً من بيت لحم

نابلس: مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية &#34;زراعية&#34; بأراضي بيت دجن

نابلس: مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية "زراعية" بأراضي بيت دجن

منوعات

شاهد: ريهام حجاج فخورة بتدخل زوجها لإنقاذ ألف أسرة

شاهد: ريهام حجاج فخورة بتدخل زوجها لإنقاذ ألف أسرة

شاهد: شمس الكويتية تعايد العراق &#34;إن شاء الله يتحرر من الكلاب&#34;

شاهد: شمس الكويتية تعايد العراق "إن شاء الله يتحرر من الكلاب"

شاهد: مي العيدان تسخر من أصالة &#34;قبل وبعد&#34;: &#34;فرق السما عن الأرض&#34;

شاهد: مي العيدان تسخر من أصالة "قبل وبعد": "فرق السما عن الأرض"

شاهد: عمرو اديب يبث تسجيلات صوتية لـ&#34;عبدالله الشريف&#34; ويصفه بـ&#34;عنتيل قطر&#34;

شاهد: عمرو اديب يبث تسجيلات صوتية لـ"عبدالله الشريف" ويصفه بـ"عنتيل قطر"

شاهد: زوجة أحمد فلوكس برسالة له: &#34;عدت إلى موطني .. موطني قلبك&#34;

شاهد: زوجة أحمد فلوكس برسالة له: "عدت إلى موطني .. موطني قلبك"

شاهد: نيللي كريم تصدم متابعيها بحديثها عن الحيوانات المنوية للرجال

شاهد: نيللي كريم تصدم متابعيها بحديثها عن الحيوانات المنوية للرجال

ياسمين صبري بعدسات لاصقة ملونة.. ومتابعون: &#34;بقيتي شبه مايا دياب&#34;

ياسمين صبري بعدسات لاصقة ملونة.. ومتابعون: "بقيتي شبه مايا دياب"

صور: هيفاء وهبي تلفت أنظار متابعيها ببدلة بيضاء.. ومتابعوها: &#34;ملكة&#34;

صور: هيفاء وهبي تلفت أنظار متابعيها ببدلة بيضاء.. ومتابعوها: "ملكة"

لقطات أسرية لزوجة علي ربيع.. كاش مايوه ورقصة مع شقيقها

لقطات أسرية لزوجة علي ربيع.. كاش مايوه ورقصة مع شقيقها

معلومات عن (حلا نورة) التي أجبرها أهلها على الاعتزال: أعلنت وفاة والدتها وهي حية

معلومات عن (حلا نورة) التي أجبرها أهلها على الاعتزال: أعلنت وفاة والدتها وهي حية

عربي

الكويت: 676 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الكويت: 676 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الإمارات: أكثر من 100 ألف إصابة بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة

الإمارات: أكثر من 100 ألف إصابة بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة

الكويت: الغانم يتسلم مرسوماً أميرياً بفض دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة يوم الخميس

الكويت: الغانم يتسلم مرسوماً أميرياً بفض دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة يوم الخميس

في زيارة عمل.. قطر تعلن وصول أردوغان إلى الدوحة غداً

في زيارة عمل.. قطر تعلن وصول أردوغان إلى الدوحة غداً