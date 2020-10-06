شؤون فلسطينية

الطب الوقائي يتلف مواداً غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بخانيونس

الطب الوقائي يتلف مواداً غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بخانيونس
رام الله - دنيا الوطن
رام الله - دنيا الوطن
نفذ فريق الطب الوقائي في محافظة خانيونس وبالتعاون مع صحة بلدية خانيونس ومباحث التموين حملة على المحلات التجارية للأغذية شملت مخابز وثلاجات حفظ المواد الغذائية وعدة محال تجارية.

يأتي ذلك في إطار العمل والجهود المستمرة للحفاظ على صحة وسلامة الغذاء، حيث نتج عن الزيارة، إتلاف 1400 كجم مواد غذائية متنوعه غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بعد قيام التجار بالإبلاغ عن وجود هذه المواد الغذائية لديهم والتي فسدت بسبب ظروف العرض والطلب.

ومن هنا تهيب إدارة الطب الوقائي بجميع الأخوة التجار ضرورة الإبلاغ عن أي مواد فاسدة أو مشكوك في صلاحيتها، وذلك من خلال التواصل مع الطب الوقائي للإبلاغ عن هذة المواد ليقوم فريق الطب الوقائي بالتحقق من صلاحية هذة المواد للاستهلاك البشري وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.




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