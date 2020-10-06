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الإمارات: أكثر من 100 ألف إصابة بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة

الإمارات: أكثر من 100 ألف إصابة بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وصل عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد، في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى أكثر من 100 ألف حالة.

وسجلت السلطات الصحية، ارتافع عدد الحالات في البلاد، إلى 100794 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 421 حالة.

وقفز العدد اليومي للإصابات الجديدة،  من 164 في الثالث من آب/أغسطس، إلى 1231 حالة يوم السبت، على مدى الشهرين المنصرمين.

وأعلنت الإمارات اليوم تسجيل 1061 إصابة جديدة وست وفيات.

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