الكويت: الغانم يتسلم مرسوماً أميرياً بفض دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة يوم الخميس

مجلس الأمة الكويتي

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم: إنه تسلم مرسوماً أميرياً بفض دور الانعقاد الحالي للمجلس، يوم الخميس المقبل.



وقال الغانم في تصريحات صحفية: إنه سيدعو النواب لعقد جلستين خاصتين يوم الأربعاء، الأولى لتأبين الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي توفي الأسبوع الماضي والثانية لاستكمال إقرار القوانين قبل فض دور الانعقاد، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وبخصوص ولي العهد، قال الغانم: إنه إذا وصله أمر أميري يوم الثلاثاء بتزكية ولي للعهد فسيدعو لجلسة خاصة الخميس للتصويت والموافقة على ولي العهد الذي يزكيه الأمير، أما إذا لم يصله "فسيكون الأمر بعد فض دور الانعقاد وفقا للإجراءات المتبعة للاجتماعات غير العادية بعد دور الانعقاد".



وينص الدستور على أن يكون تعيين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري ومبايعة من مجلس الأمة في جلسة خاصة، وتتم المبايعة بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.