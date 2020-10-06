سرايا القدس: المعركة المقبلة ستكون بتكتيكات مختلفة تمامًا سيشهدها الميدان واقعًا
رام الله - دنيا الوطن
وجهت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي، بمناسبة الذكرى 33 لتأسيس الحركة.
وجهت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي، بمناسبة الذكرى 33 لتأسيس الحركة.
وقال الناطق باسم "سـرايا القـدس"، أبو حمزة في تغريدة له: "نقول للعدو الصهيوني أن المعركة المقبلة ستكون بتكتيكات مختلفة تمامًا سيشهدها الميدان واقعًا، ولن نزيد الإفصاح".
وأضاف: "أن الأماكن الحيوية والمنشآت الحساسة ستكون في دائرة استهدافنا في أي معركة قد تتخذ فيها المقاومة هذا القرار".
وأحيت حركة الجهاد اليوم الثلاثاء، الذكرى السنوية 33 لانطلاقتها.
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