سرايا القدس: المعركة المقبلة ستكون بتكتيكات مختلفة تمامًا سيشهدها الميدان واقعًا





وقال الناطق باسم "سـرايا القـدس"، أبو حمزة في تغريدة له: "نقول للعدو الصهيوني أن المعركة المقبلة ستكون بتكتيكات مختلفة تمامًا سيشهدها الميدان واقعًا، ولن نزيد الإفصاح".





وأضاف: "أن الأماكن الحيوية والمنشآت الحساسة ستكون في دائرة استهدافنا في أي معركة قد تتخذ فيها المقاومة هذا القرار".





وأحيت حركة الجهاد اليوم الثلاثاء، الذكرى السنوية 33 لانطلاقتها.

رام الله - دنيا الوطنوجهت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي، بمناسبة الذكرى 33 لتأسيس الحركة.