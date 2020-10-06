شؤون فلسطينية

سرايا القدس: المعركة المقبلة ستكون بتكتيكات مختلفة تمامًا سيشهدها الميدان واقعًا

سرايا القدس: المعركة المقبلة ستكون بتكتيكات مختلفة تمامًا سيشهدها الميدان واقعًا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وجهت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي، بمناسبة الذكرى 33 لتأسيس الحركة.

وقال الناطق باسم "سـرايا القـدس"، أبو حمزة في تغريدة له: "نقول للعدو الصهيوني أن المعركة المقبلة ستكون بتكتيكات مختلفة تمامًا سيشهدها الميدان واقعًا، ولن نزيد الإفصاح".

وأضاف: "أن الأماكن الحيوية والمنشآت الحساسة ستكون في دائرة استهدافنا في أي معركة قد تتخذ فيها المقاومة هذا القرار".

وأحيت حركة الجهاد اليوم الثلاثاء، الذكرى السنوية 33 لانطلاقتها.

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