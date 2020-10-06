محافظ سلفيت يدين الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق أهالي ومزارعي المحافظة



وأكد على وقوف محافظة سلفيت مؤسساتها إلى جانب المزارعين في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية بحق ابناء شعبنا.



جدير بالذكر أن هذه الأراضي تعود ملكيتها لمزارعي من بلدة الزاوية تبلغ مساحتها بمئات الدونمات وأن ما تم تجريفه من قبل سلطات الاحتلال لغاية الان يقدر بخمسة دونمات.

رام الله - دنيا الوطنأدان محافظ سلفيت اللواء د. عبد الله كميل، الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق أهالي ومزارعي محافظة سلفيت والتي كان اخرها قيام جرافات الاحتلال اليوم، مدعومة بقوات من الجيش بتجريف وتدمير أرض زراعية تقدر مساحتها 5 دونم في المنطقة الواقعة خلف الجدار غرب بلدة الزاوية في منطقتي خلة الكزبرة ووادي انجاصات.وأكد كميل على ضرورة التدخل الفوي لوقف هذه الانتهاكات التي تهدف لفرض سيطرتها على أراضي الفلسطينين عبر سياسة تجريف الأراضي والحاق الضرر بالمواطنين وممتلكاتهم، مشدداً ضرورة التحرك على مختلف الأصعدة للجم جرائم الاحتلال.