في زيارة عمل.. قطر تعلن وصول أردوغان إلى الدوحة غداً
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت دولة قطر اليوم الثلاثاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيزور الدوحة، غداً الأربعاء.
أعلنت دولة قطر اليوم الثلاثاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيزور الدوحة، غداً الأربعاء.
وقال الديوان الأميري القطري في بيان له: إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غداً الأربعاء في الدوحة.
وأضاف: أنه ستُبحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة الى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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