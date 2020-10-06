في زيارة عمل.. قطر تعلن وصول أردوغان إلى الدوحة غداً





وقال الديوان الأميري القطري في بيان له: إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غداً الأربعاء في الدوحة.





وأضاف: أنه ستُبحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة الى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت دولة قطر اليوم الثلاثاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيزور الدوحة، غداً الأربعاء.