بعد 17 عاما من الاعتقال.. سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير محمد البابلي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن الأسير محمد شكري صالح البابلي (49 عاما) بعد انتهاء محكوميته البالغة (17 عاما).



وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسير البابلي، من سكان حي النصيرات في قطاع غزة، وتم الإفراج عنه من سجن "نفحة"، وهو معتقل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2003.