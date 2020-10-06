حماس تنعى قيادياً من بيت لحم

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

تنعى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) القيادي يوسف إبراهيم الشيخ، من بلدة مراح رباح في محافظة بيت لحم، والذي توفاه الله بعد معاناة مع المرض، ليلقى ربه صابرًا محتسبًا على بلاء المرض والاحتلال.



وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إننا اليوم نقف في وداع القيادي الشيخ، الذي ظل طوال حياته وفيًا لدعوته وقضيته، فكان بيته مأوى للمطاردين والمجاهدين، من بينهم الشهيد القائد علي علان قائد كتائب القسام في جنوب الضفة.



وتقدمت الحركة بالتعزية من عائلة الشهيد وأهالي بيت لحم، مؤكدة أن طريق والدعوة والجهاد سيظل حاضرًا في نفوس أبناء شعبنا كما كان حاضرًا في حياة المجاهد أبو عدنان لم تكسره سجون الاحتلال ولا ملاحقته.