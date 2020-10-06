شؤون فلسطينية

حماس تنعى قيادياً من بيت لحم

حماس تنعى قيادياً من بيت لحم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
 تنعى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) القيادي يوسف إبراهيم الشيخ، من بلدة مراح رباح في محافظة بيت لحم، والذي توفاه الله بعد معاناة مع المرض، ليلقى ربه صابرًا محتسبًا على بلاء المرض والاحتلال.

وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إننا اليوم نقف في وداع القيادي الشيخ، الذي ظل طوال حياته وفيًا لدعوته وقضيته، فكان بيته مأوى للمطاردين والمجاهدين، من بينهم الشهيد القائد علي علان قائد كتائب القسام في جنوب الضفة.

وتقدمت الحركة بالتعزية من عائلة الشهيد وأهالي بيت لحم، مؤكدة أن طريق والدعوة والجهاد سيظل حاضرًا في نفوس أبناء شعبنا كما كان حاضرًا في حياة المجاهد أبو عدنان لم تكسره سجون الاحتلال ولا ملاحقته.

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تعتقل مواطناً بعد الاعتداء عليه من قبل المستوطنين

قوات الاحتلال تعتقل مواطناً بعد الاعتداء عليه من قبل المستوطنين

&#34;الخارجية&#34;: 155 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

"الخارجية": 155 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

الطب الوقائي يتلف مواداً غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بخانيونس

الطب الوقائي يتلف مواداً غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بخانيونس

سرايا القدس: المعركة المقبلة ستكون بتكتيكات مختلفة تمامًا سيشهدها الميدان واقعًا

سرايا القدس: المعركة المقبلة ستكون بتكتيكات مختلفة تمامًا سيشهدها الميدان واقعًا

محافظ سلفيت يدين الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق أهالي ومزارعي المحافظة

محافظ سلفيت يدين الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق أهالي ومزارعي المحافظة

بعد 17 عاما من الاعتقال.. سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير محمد البابلي

بعد 17 عاما من الاعتقال.. سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير محمد البابلي

نابلس: مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية &#34;زراعية&#34; بأراضي بيت دجن

نابلس: مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية "زراعية" بأراضي بيت دجن

الشرطة تكشف ملابسات جريمة ابتزاز الكتروني في الخليل

الشرطة تكشف ملابسات جريمة ابتزاز الكتروني في الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل مواطناً بعد الاعتداء عليه من قبل المستوطنين

قوات الاحتلال تعتقل مواطناً بعد الاعتداء عليه من قبل المستوطنين

&#34;الخارجية&#34;: 155 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

"الخارجية": 155 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

الطب الوقائي يتلف مواداً غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بخانيونس

الطب الوقائي يتلف مواداً غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بخانيونس

محافظ سلفيت يدين الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق أهالي ومزارعي المحافظة

محافظ سلفيت يدين الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق أهالي ومزارعي المحافظة

بعد 17 عاما من الاعتقال.. سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير محمد البابلي

بعد 17 عاما من الاعتقال.. سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير محمد البابلي

حماس تنعى قيادياً من بيت لحم

حماس تنعى قيادياً من بيت لحم

نابلس: مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية &#34;زراعية&#34; بأراضي بيت دجن

نابلس: مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية "زراعية" بأراضي بيت دجن

الشرطة تكشف ملابسات جريمة ابتزاز الكتروني في الخليل

الشرطة تكشف ملابسات جريمة ابتزاز الكتروني في الخليل

منوعات

شاهد: ريهام حجاج فخورة بتدخل زوجها لإنقاذ ألف أسرة

شاهد: ريهام حجاج فخورة بتدخل زوجها لإنقاذ ألف أسرة

شاهد: شمس الكويتية تعايد العراق &#34;إن شاء الله يتحرر من الكلاب&#34;

شاهد: شمس الكويتية تعايد العراق "إن شاء الله يتحرر من الكلاب"

شاهد: مي العيدان تسخر من أصالة &#34;قبل وبعد&#34;: &#34;فرق السما عن الأرض&#34;

شاهد: مي العيدان تسخر من أصالة "قبل وبعد": "فرق السما عن الأرض"

شاهد: عمرو اديب يبث تسجيلات صوتية لـ&#34;عبدالله الشريف&#34; ويصفه بـ&#34;عنتيل قطر&#34;

شاهد: عمرو اديب يبث تسجيلات صوتية لـ"عبدالله الشريف" ويصفه بـ"عنتيل قطر"

شاهد: زوجة أحمد فلوكس برسالة له: &#34;عدت إلى موطني .. موطني قلبك&#34;

شاهد: زوجة أحمد فلوكس برسالة له: "عدت إلى موطني .. موطني قلبك"

شاهد: نيللي كريم تصدم متابعيها بحديثها عن الحيوانات المنوية للرجال

شاهد: نيللي كريم تصدم متابعيها بحديثها عن الحيوانات المنوية للرجال

ياسمين صبري بعدسات لاصقة ملونة.. ومتابعون: &#34;بقيتي شبه مايا دياب&#34;

ياسمين صبري بعدسات لاصقة ملونة.. ومتابعون: "بقيتي شبه مايا دياب"

صور: هيفاء وهبي تلفت أنظار متابعيها ببدلة بيضاء.. ومتابعوها: &#34;ملكة&#34;

صور: هيفاء وهبي تلفت أنظار متابعيها ببدلة بيضاء.. ومتابعوها: "ملكة"

لقطات أسرية لزوجة علي ربيع.. كاش مايوه ورقصة مع شقيقها

لقطات أسرية لزوجة علي ربيع.. كاش مايوه ورقصة مع شقيقها

معلومات عن (حلا نورة) التي أجبرها أهلها على الاعتزال: أعلنت وفاة والدتها وهي حية

معلومات عن (حلا نورة) التي أجبرها أهلها على الاعتزال: أعلنت وفاة والدتها وهي حية

عربي

الكويت: 676 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الكويت: 676 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الإمارات: أكثر من 100 ألف إصابة بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة

الإمارات: أكثر من 100 ألف إصابة بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة

الكويت: الغانم يتسلم مرسوماً أميرياً بفض دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة يوم الخميس

الكويت: الغانم يتسلم مرسوماً أميرياً بفض دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة يوم الخميس

في زيارة عمل.. قطر تعلن وصول أردوغان إلى الدوحة غداً

في زيارة عمل.. قطر تعلن وصول أردوغان إلى الدوحة غداً