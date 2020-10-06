نابلس: مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية "زراعية" بأراضي بيت دجن

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أقدم مستوطنون على إقامة بؤرة استيطانية "زراعية" في أراضي بيت دجن شرق نابلس.



ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن مستوطنين، نصبوا نحو خمسة بيوت متنقلة وحظيرة اغنام في اراضي القرية.



وأوضح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، أن المنطقة الشمالية الشرقية من اراضي بيت دجن، تشهد منذ ايام اعمال تجريف وشق طرق، من مشارف مستوطنة "الحمرا" بالأغوار الوسطى وصولا الى بيت دجن.



وحذر دغلس من الاتجاه نحو انشاء بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة والاستيلاء على مزيد من اراضي المواطنين.



وأشار ناشطون في مجال الاستيطان الى قيام المستوطنين اليوم، بتمديد خطوط مياه لتزويد البؤرة الجديدة بالمياه من مستوطنة "الون مورية" القريبة من القرية، إضافة إلى شق طريق بطول عدة كيلومترات مما أدى إلى الحاق الأضرار ومصادرة مئات الدونمات من أراضي المواطنين.