شاهد: وزير الخارجية الإماراتي يزور نصب محارق النازي في ألمانيا













رام الله - دنيا الوطنزار وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، النصب التذكاري الرئيسي في ألمانيا، لمحارق النازي، مع وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي.وقال بن زايد في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (رويترز): "لن يحدث مرة أخرى"، مردداً شعاراً عادة ما يردده الناجون من المحارق.وكتب في دفتر الزوار باللغة العربية إن هذا "المكان يخلد ذكرى سقوط كوكبة من بني البشر ضحايا لدعاة التطرف والكراهية، ويؤكد في الوقت ذاته قيم إنسانية نبيلة تدعو إلى التعايش والتسامح وقبول الآخر واحترام الأديان والمعتقدات كافة".وأضاف بالإنجليزية: "لن يحدث مرة أخرى" مرددا شعارا عادة ما يردده الناجون من محارق النازي في الحرب العالمية الثانية لتبرير أفعال لحماية إسرائيل واليهود.