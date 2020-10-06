الأردن: 1537 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سجل الأردن اليوم الثلاثاء، 1537 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.





ومن بين الإصابات، 30 إصابة خارجية، فيما سجلت 94 حالة تعاف.



وأكد وزير الصحة الأردني، سعد جابر تسجيل 12 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات في المملكة منذ بدء الجائحة إلى 122.



وأعلنت الحكومة الأردنية، فرض حظر شامل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، نتيجة ارتفاع عدد الاصابات خلال الأيام الماضية.



كما أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية، تعليق دوام المدارس في المرافق التعليمية كافة، اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

رام الله - دنيا الوطن