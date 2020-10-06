قطاع غزة: نقابة العاملين بالخدمات الصحية تتابع قضية الموظفين المفصولين من مستشفى المقاصد

قالت النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية في المحافظات الجنوبية، أنها تتابع باهتمام قضية الموظفين المفصولين تعسفياً من قبل إدارة مستشفى المقاصد بالقدس.





وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنها عقدت اجتماعا مع ممثلين عن الموظفين المفصولين، وتم مناقشة المشكلة والإجراءات التي قامت بها إدارة مستشفى المقاصد لفصلهم منالعمل، والتي فيها تجاوز وطني وأخلاقي وقانوني، والذي كان ضحيته سبعة موظفين من قطاع غزة عملوا خلال سنوات عديدة بالمستشفى، ولم يتمكنوا من العودة مؤخرا بسبب أزمة التصاريح.













رام الله - دنيا الوطن