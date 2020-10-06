وفاة القيادي بحركة حماس في بيت لحم يوسف الفقيه

يوسف إبراهيم الفقيه

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن مساء اليوم الثلاثاء، عن وفاة الأسير المحرر والقيادي في حركة حماس يوسف إبراهيم الفقيه (54 عاماً)، من قرية مراح رباح جنوب بيت لحم.



وذكرت مصادر عائلية بأن القيادي الفقيه كان يعاني من فشل كلوي، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وكان الفقيه يعاني من عدة أمراض مزمنة كضغط الدم وتضخم في الكليتين، وهو أيضاً مريض بالسكري ويعاني ضيقا في التنفس وضعف في النظر، حيث أجريت له العديد من العمليات الجراحية؛ ويزرع جهازاً خاصاً بالقلب.



يذكر أن القيادي الراحل أسير محرر قضى في سجون الاحتلال أكثر من سبع سنوات.



كما هدمت سلطات الاحتلال منزله في انتفاضة الأقصى على خلفية نشاطه في مقاومة الاحتلال.



وبتاريخ 28-10-2014، اعتقل الاحتلال يوسف بتهمة التخطيط لاغتيال وزير الخارجية الإسرائيلي، آنذاك، أفيغدور ليبرمان.