سلطة الطاقة بغزة تصدر تعليمات جديدة لأصحاب المولدات





جاء ذلك في بيان لها نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك)، أكدت فيه أنه يتم بيع الطاقة الكهربائية للستهلكين وفق عداد القدرة، كيلو وات/س، مع ما يترتب على ذلك من متطلبات تشمل تركيب عداد احتساب لكل مشترك.





وفيما يلي نص البيان:









رام الله - دنيا الوطنوجهت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، بغزة، تعليمات جديدة لأصحاب المولدات الكهربائية المنتشرة في شوارع القطاع.