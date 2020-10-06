سلطة الطاقة بغزة تصدر تعليمات جديدة لأصحاب المولدات
رام الله - دنيا الوطن
وجهت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، بغزة، تعليمات جديدة لأصحاب المولدات الكهربائية المنتشرة في شوارع القطاع.
وجهت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، بغزة، تعليمات جديدة لأصحاب المولدات الكهربائية المنتشرة في شوارع القطاع.
جاء ذلك في بيان لها نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك)، أكدت فيه أنه يتم بيع الطاقة الكهربائية للستهلكين وفق عداد القدرة، كيلو وات/س، مع ما يترتب على ذلك من متطلبات تشمل تركيب عداد احتساب لكل مشترك.
وفيما يلي نص البيان:
التعليقات