الطب الوقائي: قد نصل لسيناريو إعادة إغلاق القطاع بالكامل لو استمرت أعداد الإصابات بالارتفاع





رام الله - دنيا الوطنأكد مدير الطب الوقائي بغزة، مجدي ضهير: أننا "نعمل على تجهيز المنظومة الصحية لفصل الشتاء في خضم انتشار فيروس (كورونا)".وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (الأقصى): أن الأطقم الصحية وصلت إلى مستوى جيد من الجهوزية للتعامل مع فيروس (كورونا).وأكد ضهير أنه لو استمرت الزيادة بأعداد الإصابات بفيروس (كورونا) سيشكل ذلك خطر حقيقي، مشدداً على أنه "قد نصل إلى سيناريو إعادة إغلاق القطاع بالكامل لو استمرت اعداد الاصابات في الارتفاع".