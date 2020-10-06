الأردن: فرض حظر شامل للتجول يومي الجمعة والسبت المقبلين لمواجهة تفشي (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الأردن اليوم الثلاثاء، فرض حظر شامل للتجول، يومي الجمعة والسبت المقبلين، لمواجهة تفشي فيروس (كورونا).



يأتي ذلك في وقت أفاد فيه، وزير الصحة في البلاد، بتسجيل 1537 اصابة بفيروس (كورونا)، منها 30 خارجية.



كما تم تسجيل 12 حالة وفاة بفيروس (كورونا)، اليوم، خمسة منها تزيد أعمارها عن (80 عاماً).