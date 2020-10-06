"تسلل لمنطقة كيسوفيم".. الاحتلال يقدم لائحة اتهام ضد مواطن من غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأنه قدمت إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، لائحة اتهام ضد المواطن، سالم أبو ظاهر من قطاع غزة.



وتتضمن وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكاتن)، تهماً بتنفيذ ما وصفتها "نشاطات معادية"، مشيرة إلى أنه يستدل من اللائحة أنه تسلل قبل شهر إلى منطقة (كيسوفيم) بعبوة تزن 8 كلغم خطط لزرعها وتفجيرها، وضبط معه سكين، لكن تم اعتقاله بعدما رصدته القوات.



ووفق زعمها، اعترف أبو ظاهر، بإطلاق صواريخ قبل ثلاثة أعوام بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القدس، عاصمة لإسرائيل.



وطلبت النيابة العامة تمديد فترة اعتقال المتهم حتى استكمال الإجراءات القضائية بحقه.



رام الله - دنيا الوطن