جنين: تسجيل 34 إصابة بفيروس (كورونا) بالمحافظة خلال الساعات الـ 24 الماضية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة خلال الساعات الـ 24 الماضية.



كما أعلن في تصريح نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك): فيما 28 حالة شفاء، ليرتفع عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 330 حالة جميعها في الحجر المنزلي باستثناء 11 حالة تخضع للعلاج والمراقبة في قسم العزل في مستشفى الشهيد خليل سليمان.



كما استقر عدد الوفيات في المحافظة منذ بدء الجائحة، عند عشر.