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شؤون فلسطينية

غزة: تعاون مشترك بين "الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق" وخلية إدارة الأزمة بوزارة الداخلية

غزة: تعاون مشترك بين "الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق" وخلية إدارة الأزمة بوزارة الداخلية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق عن تفاهمات مع خلية إدارة الأزمة بوزارة الداخلية، ومباحث (كورونا)، تقضي بالتعاون المستمر والعمل المشترك للتطبيق الشامل والدقيق لمختلف التعليمات والإجراءات الوقائية، في ظل التوقعات بعودة القطاع السياحي للعمل، وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة الفلسطينية.

وجاء ذلك في لقاء جمع مجلس إدارة الهيئة والعميد فايق المبحوح مدير عام جهاز العمليات المركزية ورئيس خليه إدارة الازمة بوزارة الداخلية والأمن الوطني والعقيد رياض القاضي نائب مدير المباحث ومدير مباحت (كورونا)، والمقدم ديب أبو القمصان مدير إدارة التحكم والسيطرة وعضو لجنة (كورونا).

وأكد العميد فايق المبحوح، خلال اللقاء على أن الجهود الحكومية التي بذلت ولا زالت تبذل، لم تكن لتنجح لولا تظافر الجهود الشعبية والمؤسسات المجتمعية وتعاون مختلف القطاعات الاقتصادية.

وشدد العميد المبحوح على ضرورة رفع مستوى التعاون وتكاثف الجهود للوصول الى مرحلة الحماية الشاملة للمجتمع من فيروس (كورونا)، مؤكدا على ان أي مواجهة مع هذه الجائحة لا يمكن ان تنجح دون العمل والتعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والأهلية.

وأشاد رئيس الهيئة عبدو غنيم، بالدور الكبير والجهود الجبارة التي بذلت ولا زالت، من قبل طواقم وإدارة خلية إدارة الازمة بوزارة الداخلية، وقيادة مباحث (كورونا)، لمواجهة تفشي الوباء في غزة، مشددا على ان هذه الجهود منعت تفشي الفايروس لمدة زادت عن ستة أشهر.

وشكرت ايمان عواد نائب رئيس الهيئة، وزارة الداخلية ولجنة إدارة الازمة وإدارة جهاز مباحث (كورونا)، على المجهودات الكبيرة التي بذلوها لتأخير دخول الفيروس بالمرحلة الأولي لقطاع غزة، مثمنة الاجراءات المتبعة للحد من الانتشار في المرحلة الثانية خاصه بعد اصابه اكتر من 200 عنصر من أحهزه الامن.

ورحبت قيادة إدارة خلية الازمة ومباحث (كورونا)، باقتراح مجلس إدارة الهيئة، بتشكيل لجنه مشتركه مع اللجنه الإدارية لأزمه (كورونا)، لرفع مستوى الجهوزية التي تهدف لتطبيق الاجراءات الكفيلة بإعادة فتح المنشأت السياحية، مع التأكيد على أن تكون هيئة المطاعم مرجعية معتمدة لدى مختلف الأجهزة التنفيذية والعليا بوزارة الداخلية، لمعالجة أي قضية تخص تطبيق إجراءات الواقية والحماية للمجتمع.

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